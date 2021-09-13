https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти

МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти - РИА Новости, 13.09.2021

МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти

Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям, заявила в понедельник... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T23:57

2021-09-13T23:57

2021-09-13T23:59

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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям, заявила в понедельник вечером журналистам пресс-секретарь чешского МИД Эва Давидова.Ранее Давидова сообщила РИА Новости о том, что о задержании Франчетти оперативным центром полиции Чехии в воскресенье своевременно были проинформированы посольства РФ и Украины в Праге."Дальнейшие шаги теперь находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции. Данное дело не имеет никакой связи с чешско-российскими отношениями. Действия чешских органов исходят исключительно из обязательств Чехии в области международного сотрудничества органов полиции", - сказала вечером журналистам Давидова.По данным чешских СМИ, генпрокуратура Украины сообщила в понедельник, что обратилась с запросом в Чехию о выдаче Франчетти в августе 2020 года.Ранее Давидова сообщила РИА Новости, что обмен информацией по делу Франчетти происходит по линии министерств юстиции, МИД Чехии о нем проинформирован, но не задействован в этом.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

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