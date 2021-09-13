Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html
МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти
МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти - РИА Новости, 13.09.2021
МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти
Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям, заявила в понедельник... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T23:57
2021-09-13T23:59
в мире
прага
чехия
мид чехии
россия
александр франчетти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749850179_16:123:749:535_1920x0_80_0_0_55843dfd9715e1388574208783119e38.jpg
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям, заявила в понедельник вечером журналистам пресс-секретарь чешского МИД Эва Давидова.Ранее Давидова сообщила РИА Новости о том, что о задержании Франчетти оперативным центром полиции Чехии в воскресенье своевременно были проинформированы посольства РФ и Украины в Праге."Дальнейшие шаги теперь находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции. Данное дело не имеет никакой связи с чешско-российскими отношениями. Действия чешских органов исходят исключительно из обязательств Чехии в области международного сотрудничества органов полиции", - сказала вечером журналистам Давидова.По данным чешских СМИ, генпрокуратура Украины сообщила в понедельник, что обратилась с запросом в Чехию о выдаче Франчетти в августе 2020 года.Ранее Давидова сообщила РИА Новости, что обмен информацией по делу Франчетти происходит по линии министерств юстиции, МИД Чехии о нем проинформирован, но не задействован в этом.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html
https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749885655.html
прага
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749850179_20:57:749:604_1920x0_80_0_0_4707b570d2c4dcbe1343145545709d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, мид чехии, россия, александр франчетти
23:57 13.09.2021 (обновлено: 23:59 13.09.2021)
 
МИД Чехии прокомментировал задержание россиянина Франчетти

МИД Чехии: история с Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Задержание в Чехии по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти не имеет никакого отношения к чешско-российским связям, заявила в понедельник вечером журналистам пресс-секретарь чешского МИД Эва Давидова.
Ранее Давидова сообщила РИА Новости о том, что о задержании Франчетти оперативным центром полиции Чехии в воскресенье своевременно были проинформированы посольства РФ и Украины в Праге.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 05:05
В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
"Дальнейшие шаги теперь находятся в полной компетенции соответствующих органов юстиции. Данное дело не имеет никакой связи с чешско-российскими отношениями. Действия чешских органов исходят исключительно из обязательств Чехии в области международного сотрудничества органов полиции", - сказала вечером журналистам Давидова.
По данным чешских СМИ, генпрокуратура Украины сообщила в понедельник, что обратилась с запросом в Чехию о выдаче Франчетти в августе 2020 года.
Ранее Давидова сообщила РИА Новости, что обмен информацией по делу Франчетти происходит по линии министерств юстиции, МИД Чехии о нем проинформирован, но не задействован в этом.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 16:31
Москва не готова к улучшению отношений с Прагой, заявил глава МИД Чехии
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
 
В миреПрагаЧехияМИД ЧехииРоссияАлександр Франчетти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния