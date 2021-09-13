https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749885655.html

Москва не готова к улучшению отношений с Прагой, заявил глава МИД Чехии

Москва не готова к улучшению отношений с Прагой, заявил глава МИД Чехии - РИА Новости, 13.09.2021

Москва не готова к улучшению отношений с Прагой, заявил глава МИД Чехии

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что не видит готовности Москвы улучшить отношения с Прагой. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:31

2021-09-13T16:31

2021-09-13T16:52

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что не видит готовности Москвы улучшить отношения с Прагой."Я замечаю некоторые очень резкие заявления госпожи (официального представителя МИД РФ Марии – ред.) Захаровой, а также некоторые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы пока все еще находимся в этом списке (недружественных стран - ред.). Я пока такой готовности не вижу", - заявил Кулганек изданию Hospodářské noviny, отвечая на вопрос, видит ли он заинтересованность российской стороны в восстановлении отношений с Чехией.По его словам, внесение Россией Чехии в список недружественных стран было шагом к эскалации."Первый жест, которого бы я ожидал - чтобы мы пришли к ситуации, когда снова сможем вместе вести серьезный политический диалог, будет исключение из этого списка", - добавил глава МИД Чехии.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке две страны - США и Чехия.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210912/zaderzhanie-1749747731.html

https://ria.ru/20210901/chekhiya-1748141471.html

прага

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