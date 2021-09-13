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Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти девочки в больнице в Марий Эл
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти девочки в больнице в Марий Эл - РИА Новости, 13.09.2021
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти девочки в больнице в Марий Эл
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице в Марий Эл после того, как... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T21:56
2021-09-13T21:56
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице в Марий Эл после того, как суд оправдал врача-педиатра, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице в Республике Марий Эл. Основанием к этому послужила опубликованная в СМИ информация об оправдании врача-педиатра Оршанской ЦРБ Верховным судом Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.По данным СК, согласно публикациям, решение вынесено в рамках апелляционного рассмотрения уголовного дела. Родители девочки категорически не согласны с ним и намерены опротестовать.Отмечается, что уголовное дело, о котором идет речь в публикациях, расследовалось и направлялось в суд по статьям о причинении смерти по неосторожности и подделке документов. Приговором суда врач-педиатр была признана виновной в обоих инкриминируемых преступлениях. Однако Верховный суд Марий Эл после апелляционного рассмотрения дела оправдал подсудимую по статье о подделке документов. Решение суда по статье о причинении смерти по неосторожности было оставлено без изменения."Главой СК России в рамках поручения затребована от подчиненных информация о полноте оценки всей совокупности обстоятельств в рамках предварительного следствия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749756099.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:56 13.09.2021
 
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти девочки в больнице в Марий Эл

Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 8-летней девочки в больнице в Марий Эл

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице в Марий Эл после того, как суд оправдал врача-педиатра, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице в Республике Марий Эл. Основанием к этому послужила опубликованная в СМИ информация об оправдании врача-педиатра Оршанской ЦРБ Верховным судом Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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По данным СК, согласно публикациям, решение вынесено в рамках апелляционного рассмотрения уголовного дела. Родители девочки категорически не согласны с ним и намерены опротестовать.
Отмечается, что уголовное дело, о котором идет речь в публикациях, расследовалось и направлялось в суд по статьям о причинении смерти по неосторожности и подделке документов. Приговором суда врач-педиатр была признана виновной в обоих инкриминируемых преступлениях. Однако Верховный суд Марий Эл после апелляционного рассмотрения дела оправдал подсудимую по статье о подделке документов. Решение суда по статье о причинении смерти по неосторожности было оставлено без изменения.
"Главой СК России в рамках поручения затребована от подчиненных информация о полноте оценки всей совокупности обстоятельств в рамках предварительного следствия", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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