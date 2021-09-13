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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/bacon-1749896730.html
В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона
В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона - РИА Новости, 13.09.2021
В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона
В Италии конфисковали 500 поддельных работ ирландского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщает Agenzia ANSA. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T20:09
2021-09-13T20:09
культура
живопись
италия
фрэнсис бэкон
картины
новости культуры
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Италии конфисковали 500 поддельных работ ирландского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщает Agenzia ANSA. Власти также изъяли у пятерых подозреваемых наличные и другие ценности на сумму около трех миллионов евро. Им были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью фальсификации произведений искусства и распространения фальшивок, а также в мошенничестве и отмывании денег.Один из них — коллекционер из Болоньи, с 2018 года он проходил по двум другим делам. Их вела налоговая служба, обнаружившая финансовые потоки несовместимые с его законными источниками дохода. Во время обыска полиция обнаружила в его доме произведения современного искусства, среди которых были и полотна, якобы подписанные Бэконом. То, что все изъятые работы являются фальшивыми, еще не доказано, проводятся подчерковедческая и химическая экспертиза подписи. Произведения были изъяты, что бы предотвратить их дальнейшие продажи.Фрэнсис Бэкон (1909 — 1992) был мастером фигуративной живописи. На своих картинах он изображал искаженное человеческое тело. Несмотря на то, что он не получил художественного образования, его работы привлекли внимание критиков и коллекционеров. Полотна Бэкона высоко ценятся, некоторые из них вошли в список самых дорогих картин. Например, "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" в 2014 году были проданы за 80,8 миллиона долларов.
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живопись, италия, фрэнсис бэкон, картины, новости культуры
20:09 13.09.2021
 

В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона

© Фото : CarabinieriВ Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона
В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Carabinieri
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Италии конфисковали 500 поддельных работ ирландского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщает Agenzia ANSA.
Власти также изъяли у пятерых подозреваемых наличные и другие ценности на сумму около трех миллионов евро. Им были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью фальсификации произведений искусства и распространения фальшивок, а также в мошенничестве и отмывании денег.
Один из них — коллекционер из Болоньи, с 2018 года он проходил по двум другим делам. Их вела налоговая служба, обнаружившая финансовые потоки несовместимые с его законными источниками дохода. Во время обыска полиция обнаружила в его доме произведения современного искусства, среди которых были и полотна, якобы подписанные Бэконом.
То, что все изъятые работы являются фальшивыми, еще не доказано, проводятся подчерковедческая и химическая экспертиза подписи. Произведения были изъяты, что бы предотвратить их дальнейшие продажи.
Фрэнсис Бэкон (1909 — 1992) был мастером фигуративной живописи. На своих картинах он изображал искаженное человеческое тело. Несмотря на то, что он не получил художественного образования, его работы привлекли внимание критиков и коллекционеров. Полотна Бэкона высоко ценятся, некоторые из них вошли в список самых дорогих картин. Например, "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" в 2014 году были проданы за 80,8 миллиона долларов.
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