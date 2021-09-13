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В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона

В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона - РИА Новости, 13.09.2021

В Италии конфисковали 500 поддельных работ Фрэнсиса Бэкона

В Италии конфисковали 500 поддельных работ ирландского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщает Agenzia ANSA. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T20:09

2021-09-13T20:09

2021-09-13T20:09

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живопись

италия

фрэнсис бэкон

картины

новости культуры

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Италии конфисковали 500 поддельных работ ирландского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщает Agenzia ANSA. Власти также изъяли у пятерых подозреваемых наличные и другие ценности на сумму около трех миллионов евро. Им были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью фальсификации произведений искусства и распространения фальшивок, а также в мошенничестве и отмывании денег.Один из них — коллекционер из Болоньи, с 2018 года он проходил по двум другим делам. Их вела налоговая служба, обнаружившая финансовые потоки несовместимые с его законными источниками дохода. Во время обыска полиция обнаружила в его доме произведения современного искусства, среди которых были и полотна, якобы подписанные Бэконом. То, что все изъятые работы являются фальшивыми, еще не доказано, проводятся подчерковедческая и химическая экспертиза подписи. Произведения были изъяты, что бы предотвратить их дальнейшие продажи.Фрэнсис Бэкон (1909 — 1992) был мастером фигуративной живописи. На своих картинах он изображал искаженное человеческое тело. Несмотря на то, что он не получил художественного образования, его работы привлекли внимание критиков и коллекционеров. Полотна Бэкона высоко ценятся, некоторые из них вошли в список самых дорогих картин. Например, "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" в 2014 году были проданы за 80,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210909/pimenov-1749202016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

живопись, италия, фрэнсис бэкон, картины, новости культуры