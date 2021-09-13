https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html

Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике - РИА Новости, 13.09.2021

Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике

Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года, заявил автоэксперт Петр Баканов. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:06

2021-09-13T15:06

2021-09-13T16:41

общество

авто

автомобили

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года, заявил автоэксперт Петр Баканов.По его мнению, автовладельцы начнут отказываться от машин на механике из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм."Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", — добавил Баканов в беседе с "Вечерней Москвой".Эксперт предположил, что в ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. Полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет через 10-15 лет, считает Баканов.Позже всего, по его словам, изменения произойдут в сегменте коммерческого транспорта.

https://ria.ru/20210819/korobka-1746295465.html

https://ria.ru/20210802/avtomobil-1743914810.html

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2021

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общество, авто, автомобили, россия