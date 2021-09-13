https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html
Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике - РИА Новости, 13.09.2021
Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года, заявил автоэксперт Петр Баканов. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:06
2021-09-13T15:06
2021-09-13T16:41
общество
авто
автомобили
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года, заявил автоэксперт Петр Баканов.По его мнению, автовладельцы начнут отказываться от машин на механике из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм."Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", — добавил Баканов в беседе с "Вечерней Москвой".Эксперт предположил, что в ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. Полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет через 10-15 лет, считает Баканов.Позже всего, по его словам, изменения произойдут в сегменте коммерческого транспорта.
https://ria.ru/20210819/korobka-1746295465.html
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общество, авто, автомобили, россия
15:06 13.09.2021 (обновлено: 16:41 13.09.2021)
Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
Автоэксперт Баканов: автомобили с МКПП исчезнут из салонов через три-четыре года
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые автомобили с механической коробкой передач могут прекратить продавать уже через три-четыре года, заявил автоэксперт Петр Баканов.
По его мнению, автовладельцы начнут отказываться от машин на механике из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм.
"Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории", — добавил Баканов в беседе с "Вечерней Москвой
".
Эксперт предположил, что в ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. Полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет через 10-15 лет, считает Баканов.
Позже всего, по его словам, изменения произойдут в сегменте коммерческого транспорта.