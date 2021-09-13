https://ria.ru/20210913/avtobus-1749832821.html
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции - РИА Новости, 13.09.2021
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции
Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:57
2021-09-13T11:57
2021-09-13T11:57
туризм
в мире
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_cd0ca56b60ee356db58b7135c57b12c0.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции.На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.
турция
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_421be5d71a7c795f662cdeac8b9016de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, новости - туризм, анталья (провинция), туризм, россия
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции
Появилось видео с туристическим автобусом, перевернувшимся в Турции