Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/avtobus-1749832821.html
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции - РИА Новости, 13.09.2021
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции
Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:57
2021-09-13T11:57
туризм
в мире
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_cd0ca56b60ee356db58b7135c57b12c0.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции.На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.
турция
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_421be5d71a7c795f662cdeac8b9016de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, турция, новости - туризм, анталья (провинция), туризм, россия
11:57 13.09.2021
 
Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции

Появилось видео с туристическим автобусом, перевернувшимся в Турции

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции.
На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.
По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.
Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.
 
ТуризмВ миреТурцияНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
13:06Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
13:06В рэпера Андрея Бледного из группы "25/17" стреляли в Москве
Лента новостейМолния