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Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции

Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции - РИА Новости, 13.09.2021

Появилось видео с автобусом, перевернувшимся в Турции

Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:57

2021-09-13T11:57

2021-09-13T11:57

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе Турции.На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.

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2021

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