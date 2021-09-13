https://ria.ru/20210913/avto-1749798692.html

В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ

В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ - РИА Новости, 13.09.2021

В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ

Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T06:15

2021-09-13T06:15

2021-09-13T10:23

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира.Автор обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, а текущая модель именуется СГР.Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска.Также публицист отметил в транспортном средстве простоту интерьера, которая не мешает автомобилю пользоваться популярностью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, россия