06:15 13.09.2021 (обновлено: 10:23 13.09.2021)
В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ
Журналист Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов
© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ СГР
© Фото : УАЗ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира.
Автор обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, а текущая модель именуется СГР.
"Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора", — подчеркнул обозреватель.
Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска.
"Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации", — заключил автор.
Также публицист отметил в транспортном средстве простоту интерьера, которая не мешает автомобилю пользоваться популярностью.
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