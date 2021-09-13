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В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ
В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ - РИА Новости, 13.09.2021
В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ
Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T06:15
2021-09-13T10:23
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира.Автор обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, а текущая модель именуется СГР.Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска.Также публицист отметил в транспортном средстве простоту интерьера, которая не мешает автомобилю пользоваться популярностью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, россия
06:15 13.09.2021 (обновлено: 10:23 13.09.2021)
 
В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ

Журналист Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов

© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ СГР
Автомобиль УАЗ СГР - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : УАЗ
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира.
Автор обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводной фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, а текущая модель именуется СГР.
"Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора", — подчеркнул обозреватель.
Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска.
"Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации", — заключил автор.
Также публицист отметил в транспортном средстве простоту интерьера, которая не мешает автомобилю пользоваться популярностью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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