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Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков
Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков - РИА Новости, 13.09.2021
Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков
Аэрофлот по итогам августа 2021 года занял первое место по пунктуальности выполнения полётов среди крупнейших авиакомпаний мира. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:57
2021-09-13T16:57
2021-09-13T16:57
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МОСКВА, 13 сен – Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот по итогам августа 2021 года занял первое место по пунктуальности выполнения полётов среди крупнейших авиакомпаний мира.В августе Аэрофлот выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием по данным рейтинга On-Time Performance Report, который регулярно составляет британский холдинг Cirium — глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий. Кроме того, Аэрофлот второй месяц подряд занимает первое место по пунктуальности выполнения полётов среди европейских авиакомпаний.Оценивая пунктуальность работы авиакомпаний и аэропортов, Cirium использует данные из сотен уникальных источников и отслеживает выполнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.В этом месяце Cirium возобновил публикацию мирового рейтинга, который не выходил с начала пандемии. Как подчёркивают аналитики Cirium, это признак возвращения авиакомпаний мира к нормальной жизни.Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 13 сен – Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот по итогам августа 2021 года занял первое место по пунктуальности выполнения полётов среди крупнейших авиакомпаний мира.
В августе Аэрофлот
выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием по данным рейтинга On-Time Performance Report, который регулярно составляет британский холдинг Cirium — глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий. Кроме того, Аэрофлот второй месяц подряд занимает первое место по пунктуальности выполнения полётов среди европейских авиакомпаний.
Оценивая пунктуальность работы авиакомпаний и аэропортов, Cirium использует данные из сотен уникальных источников и отслеживает выполнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.
В этом месяце Cirium возобновил публикацию мирового рейтинга, который не выходил с начала пандемии. Как подчёркивают аналитики Cirium, это признак возвращения авиакомпаний мира к нормальной жизни.
Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.