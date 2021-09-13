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Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков

Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков - РИА Новости, 13.09.2021

Аэрофлот – самый пунктуальный в августе среди крупнейших авиаперевозчиков

Аэрофлот по итогам августа 2021 года занял первое место по пунктуальности выполнения полётов среди крупнейших авиакомпаний мира. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:57

2021-09-13T16:57

2021-09-13T16:57

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МОСКВА, 13 сен – Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот по итогам августа 2021 года занял первое место по пунктуальности выполнения полётов среди крупнейших авиакомпаний мира.В августе Аэрофлот выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием по данным рейтинга On-Time Performance Report, который регулярно составляет британский холдинг Cirium — глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий. Кроме того, Аэрофлот второй месяц подряд занимает первое место по пунктуальности выполнения полётов среди европейских авиакомпаний.Оценивая пунктуальность работы авиакомпаний и аэропортов, Cirium использует данные из сотен уникальных источников и отслеживает выполнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.В этом месяце Cirium возобновил публикацию мирового рейтинга, который не выходил с начала пандемии. Как подчёркивают аналитики Cirium, это признак возвращения авиакомпаний мира к нормальной жизни.Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполётных процедур в аэропорту.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы