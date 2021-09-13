https://ria.ru/20210913/aviakatastrofa-1749812005.html

Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки L-410

Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки L-410 - РИА Новости, 13.09.2021

Авиаперевозчик назвал предварительные причины жесткой посадки L-410

Причинами жесткой посадки самолета L-410 группы компаний "СиЛа" в Иркутской области могли стать отказ техники и плохая видимость в туман, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:15

2021-09-13T10:15

2021-09-13T11:30

происшествия

иркутская область

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 13 сен — РИА Новости. Причинами жесткой посадки самолета L-410 группы компаний "СиЛа" в Иркутской области могли стать отказ техники и плохая видимость в туман, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.Ранее пилот Николай Махнутин, выживший после инцидента, пояснил, что причиной ЧП стал сбой навигационной системы. Его сообщение распространили средства массовой информации. На вопрос о том, насколько эта версия может быть правдоподобной, представитель перевозчика ответил, что мнению летчика "можно доверять, он опытный пилот, давно летает".При этом в СК основными версиями считают отказ техники или ошибку пилотирования.Накануне в 18:15 (мск) самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали. Троих раненых эвакуировали в Иркутскую областную больницу.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства трагедии будут сотрудники центрального аппарата СК. Прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20210913/yaschik-1749798457.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области