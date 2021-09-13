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Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
Тверской суд Москвы до 16 октября продлил срок ареста Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:13
2021-09-13T18:13
2021-09-13T18:13
происшествия
москва
россия
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 16 октября продлил срок ареста Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Солнцево, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд вынес постановление о продлении до 16 октября меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Суд отправил ее под стражу.
https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html
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происшествия, москва, россия, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
Суд на месяц продлил арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Солнцево