https://ria.ru/20210913/arest-1749877783.html

Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье

Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2021

Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:53

2021-09-13T15:53

2021-09-13T15:53

происшествия

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.СК сообщал, что 11 сентября обвиняемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали, 38-летнего ранее судимого мужчину обвинили в покушении на преступление против половой неприкосновенности ребенка и в совершении разбойного нападения."По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Подчеркивается, что мужчина сознался в преступлении, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления.В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html

https://ria.ru/20210910/dtp-1749476686.html

солнечногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия