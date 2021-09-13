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Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье
Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2021
Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:53
2021-09-13T15:53
происшествия
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.СК сообщал, что 11 сентября обвиняемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали, 38-летнего ранее судимого мужчину обвинили в покушении на преступление против половой неприкосновенности ребенка и в совершении разбойного нападения."По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Подчеркивается, что мужчина сознался в преступлении, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления.В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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происшествия, солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
15:53 13.09.2021
 
Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье

Суд арестовал мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку в Солнечногорске

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
СК сообщал, что 11 сентября обвиняемый вблизи многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, нанеся ей два удара ладонью по лицу. Позже его задержали, 38-летнего ранее судимого мужчину обвинили в покушении на преступление против половой неприкосновенности ребенка и в совершении разбойного нападения.
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"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Подчеркивается, что мужчина сознался в преступлении, сообщив обо всех обстоятельствах. Установлено, что ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, допрошены свидетели и очевидцы преступления, а также потерпевшая, планируется назначение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.
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ПроисшествияСолнечногорскСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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