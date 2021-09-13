https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
Специалисты нашли следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры и "Магнита" на Совхозной улице, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:50
2021-09-13T15:50
2021-09-13T22:43
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специалисты нашли следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры и "Магнита" на Совхозной улице, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.В четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались. СМИ писали, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля — нефтехимического сырья, которое используют во многих промышленных продуктах.Эксперты исследовали продовольственные товары из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, куда они ходили."Обнаружены следы вещества для дезинсекции <...> Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", — говорится в релизе.При этом в воздухе и воде жилого дома никаких опасных для здоровья соединений нет, жителям ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов. Также в компании рассказали, что ягоды им поставляет крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин".
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/1749851209.html
https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы.
2021-09-13T15:50
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смертельное отравление семьи в москве
15:50 13.09.2021 (обновлено: 22:43 13.09.2021)
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
Роспотребнадзор нашел вещество для уничтожения насекомых в арбузах из "Магнита"