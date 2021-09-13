https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве

Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве - РИА Новости, 13.09.2021

Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве

Специалисты нашли следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры и "Магнита" на Совхозной улице, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:50

2021-09-13T15:50

2021-09-13T22:43

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специалисты нашли следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры и "Магнита" на Совхозной улице, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.В четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они накануне ели купленный в магазине арбуз. Пожилая женщина и подросток скончались. СМИ писали, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля — нефтехимического сырья, которое используют во многих промышленных продуктах.Эксперты исследовали продовольственные товары из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, куда они ходили."Обнаружены следы вещества для дезинсекции <...> Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", — говорится в релизе.При этом в воздухе и воде жилого дома никаких опасных для здоровья соединений нет, жителям ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование, с продажи сняли всю партию арбузов. Также в компании рассказали, что ягоды им поставляет крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин".

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/1749851209.html

https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз Задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы. 2021-09-13T15:50 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смертельное отравление семьи в москве