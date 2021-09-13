23:09 13.09.2021 (обновлено: 23:10 13.09.2021)
Американская разведка оценила возможности "Аль-Каиды"*
Блинкен: разведка США пока не видит возможности для атак "Аль-Каиды"* вне Афганистана
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Разведывательное сообщество США полагает, что нынешнее положение террористической группировки "Аль-Каида"* в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Текущая оценка разведсообщества (США) состоит в том, что много лет назад возможности "Аль-Каиды"* столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом", - сказал глава американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США.
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По словам Блинкена, США намерены соблюдать "предельную бдительность" в части восстановления потенциала этой группировки и ее возможностей причинять вред другим странам вне Афганистана. Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон намерен поддерживать тесную координацию со своими международными партнерами по данному вопросу.
Блинкен в понедельник дает показания перед американскими конгрессменами относительно недавно завершившегося вывода войск США из Афганистана.
В начале августа талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России