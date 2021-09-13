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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749930123.html
Бывший афганский переводчик рассказал о похищении талибами
Бывший афганский переводчик рассказал о похищении талибами - РИА Новости, 13.09.2021
Бывший афганский переводчик рассказал о похищении талибами
Бывший афганский переводчик, 31-летний Шариф Карими, работавший на британские войска в Афганистане, рассказал о своем похищении талибами (движение "Талибан"... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:53
2021-09-13T23:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Бывший афганский переводчик, 31-летний Шариф Карими, работавший на британские войска в Афганистане, рассказал о своем похищении талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), попросив британские власти поскорее вывезти его из страны."Они (талибы) часто били меня, я в депрессии. Они поместили меня в ужасное маленькое помещение, где я в течение нескольких дней не мог ни лечь, ни уснуть", - рассказал Карими британской газете Times, попросив оставить в публикации его настоящее имя и фамилию.По сообщению газеты, Карими отметил, что в его похищении участвовали 25 талибов, боевики использовали три автомобиля. В конечном счете Карими освободили, после того как в ситуацию вмешались местные старейшины и семья мужчины выплатила талибам 21,5 тысячи долларов."Я уверен, что в следующий раз вы никогда меня больше не увидите. Они похитят меня и убьют, поэтому я прошу правительство Великобритании помочь мне и как можно скорее вывезти меня из Афганистана в любую третью страну, иначе я навсегда лишусь жизни", - сказал Карими, отец четверых детей из афганского Лашкаргаха.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/samolet-1746968862.html
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в мире, афганистан, кабул
22:53 13.09.2021 (обновлено: 23:31 13.09.2021)
 
Бывший афганский переводчик рассказал о похищении талибами

Работавший на британцев бывший афганский переводчик рассказал о своем похищении талибами

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Бывший афганский переводчик, 31-летний Шариф Карими, работавший на британские войска в Афганистане, рассказал о своем похищении талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), попросив британские власти поскорее вывезти его из страны.
"Они (талибы) часто били меня, я в депрессии. Они поместили меня в ужасное маленькое помещение, где я в течение нескольких дней не мог ни лечь, ни уснуть", - рассказал Карими британской газете Times, попросив оставить в публикации его настоящее имя и фамилию.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет
По сообщению газеты, Карими отметил, что в его похищении участвовали 25 талибов, боевики использовали три автомобиля. В конечном счете Карими освободили, после того как в ситуацию вмешались местные старейшины и семья мужчины выплатила талибам 21,5 тысячи долларов.
"Я уверен, что в следующий раз вы никогда меня больше не увидите. Они похитят меня и убьют, поэтому я прошу правительство Великобритании помочь мне и как можно скорее вывезти меня из Афганистана в любую третью страну, иначе я навсегда лишусь жизни", - сказал Карими, отец четверых детей из афганского Лашкаргаха.
Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
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