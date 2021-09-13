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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749925247.html
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула - РИА Новости, 13.09.2021
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула
Сотрудники аэропорта Кабула, включая женщин, возвращаются к работе по просьбе движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T21:31
2021-09-13T21:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники аэропорта Кабула, включая женщин, возвращаются к работе по просьбе движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News."Мы рады, что нас попросили вернуться к работе. Хотим, чтобы отныне правительство платило нам зарплату", - рассказала телеканалу Захра Амири одна из ста женщин, работающих в аэропорту.Друга сотрудница, Лида, рассказала, что им пришлось прервать работу после прихода талибов. "Теперь мы работаем бесплатно", - добавила она.Как сообщает телеканал, сотрудники пограничной полиции тоже вернулись к работе, но отказались общаться с СМИ. "Талибан"* также отказался от комментариев.После прихода талибов к власти 15 августа большинство госслужащих не вернулись к работе, отмечает Tolo News.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749274124.html
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в мире, афганистан, кабул
21:31 13.09.2021
 
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула

Сотрудницы аэропорта Кабула вернулись к работе по просьбе талибов

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesВзлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники аэропорта Кабула, включая женщин, возвращаются к работе по просьбе движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News.
"Мы рады, что нас попросили вернуться к работе. Хотим, чтобы отныне правительство платило нам зарплату", - рассказала телеканалу Захра Амири одна из ста женщин, работающих в аэропорту.
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Друга сотрудница, Лида, рассказала, что им пришлось прервать работу после прихода талибов. "Теперь мы работаем бесплатно", - добавила она.
Как сообщает телеканал, сотрудники пограничной полиции тоже вернулись к работе, но отказались общаться с СМИ. "Талибан"* также отказался от комментариев.
После прихода талибов к власти 15 августа большинство госслужащих не вернулись к работе, отмечает Tolo News.
Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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