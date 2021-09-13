https://ria.ru/20210913/afganistan-1749922630.html

В Афганистане закрылись более сотни СМИ

В Афганистане закрылись более сотни СМИ - РИА Новости, 13.09.2021

В Афганистане закрылись более сотни СМИ

Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:01

2021-09-13T21:01

2021-09-13T21:01

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg

МОСКВА/КАБУЛ, 13 сен - РИА Новости. Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане.Сообщается, что в это число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения деятельности СМИ стали как ограничения против них, так и экономические проблемы. Согласно представителям профильных организаций, если указанные проблемы не будут решены, количество СМИ, прекративших работу, возрастет."Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ (в Афганистане - ред.), вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ", - сказал Худжатулла Муджадади, заместитель главы федерации журналистов Афганистана.В числе СМИ, которые перестали работать, - телеканал Inakas, вещание которого распространялось на территории трех провинций Афганистана. Представитель телеканала на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что вещание пришлось прекратить из-за финансовых трудностей, после того как ряд компаний перестали платить за рекламу на телеканале.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html

https://ria.ru/20210913/vizit-1749878145.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан