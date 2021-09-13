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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749894212.html
В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост
В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост - РИА Новости, 13.09.2021
В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост
Злоумышленники, притворившиеся боевиками движения "Талибан"*, похитили и ранили бывшего губернатора афганской провинции Хост Хукама Хана Хабиби, передает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:21
2021-09-13T17:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Злоумышленники, притворившиеся боевиками движения "Талибан"*, похитили и ранили бывшего губернатора афганской провинции Хост Хукама Хана Хабиби, передает местное агентство Pajhwok.По словам экс-губернатора, шесть или семь человек, одетых как талибы, приехали в Кабул на машинах с флагами движения. Они схватили Хабиби, когда он выходил из мечети.Согласно Хабиби, злоумышленники пытались убить его, но местные жители вовремя оповестили власти о похищении.По данным Pajhwok, нападавшие не имеют отношения к движению. Отмечается, что конфликт между злоумышленниками и Хабиби связан с местью.Экс-губернатор поблагодарил талибов за своевременные действия.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210912/afganistan-1749761532.html
https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html
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в мире, кабул (город), афганистан
17:21 13.09.2021
 
В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост

Злоумышленники, притворившиеся талибами, похитили экс-губернатора афганской провинции Хост

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Злоумышленники, притворившиеся боевиками движения "Талибан"*, похитили и ранили бывшего губернатора афганской провинции Хост Хукама Хана Хабиби, передает местное агентство Pajhwok.
По словам экс-губернатора, шесть или семь человек, одетых как талибы, приехали в Кабул на машинах с флагами движения. Они схватили Хабиби, когда он выходил из мечети.
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Сопротивление в Баглане устроило для талибов засаду, сообщил источник
Согласно Хабиби, злоумышленники пытались убить его, но местные жители вовремя оповестили власти о похищении.
По данным Pajhwok, нападавшие не имеют отношения к движению. Отмечается, что конфликт между злоумышленниками и Хабиби связан с местью.
Экс-губернатор поблагодарил талибов за своевременные действия.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.
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