https://ria.ru/20210913/afganistan-1749869120.html
"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией
"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 13.09.2021
"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:07
2021-09-13T15:07
2021-09-13T15:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
qatar airways
кабул
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения Сухейль Шахин."Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались", - сказал Шахин.Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы отправки гуманитарной помощи Афганистана от России и Турции.На прошлой неделе МИД Катара заявил, что его специалистам почти удалось восстановить аэропорт Кабула, после чего возобновились международные и внутренние рейсы из аэропорта. Первый коммерческий пассажирский рейс после завершения эвакуации из Афганистана иностранных военных совершила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways, которая доставила в Доху 114 граждан пяти стран, в том числе Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html
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в мире, афганистан, qatar airways, кабул, россия
"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией
"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией и Турцией