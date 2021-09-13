https://ria.ru/20210913/afganistan-1749869120.html

"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией

"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 13.09.2021

"Талибан"* заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:07

2021-09-13T15:07

2021-09-13T15:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

qatar airways

кабул

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил РИА Новости представитель политофиса движения Сухейль Шахин."Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались", - сказал Шахин.Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы отправки гуманитарной помощи Афганистана от России и Турции.На прошлой неделе МИД Катара заявил, что его специалистам почти удалось восстановить аэропорт Кабула, после чего возобновились международные и внутренние рейсы из аэропорта. Первый коммерческий пассажирский рейс после завершения эвакуации из Афганистана иностранных военных совершила национальная авиакомпания Катара Qatar Airways, которая доставила в Доху 114 граждан пяти стран, в том числе Украины.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html

афганистан

кабул

россия

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в мире, афганистан, qatar airways, кабул, россия