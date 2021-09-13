https://ria.ru/20210913/afganistan-1749801647.html

МККК призвал разработать политику взаимодействия с талибами

МККК призвал разработать политику взаимодействия с талибами - РИА Новости, 13.09.2021

МККК призвал разработать политику взаимодействия с талибами

Для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в Афганистане международное сообщество должно разработать четкую политику взаимодействия с талибами, заявил в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:14

2021-09-13T08:14

2021-09-13T08:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

международный комитет красного креста (мккк)

петер маурер

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ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в Афганистане международное сообщество должно разработать четкую политику взаимодействия с талибами, заявил в интервью РИА Новости президент Международный комитет Красного Креста (МККК) Петер Маурер."Я действительно считаю, что для предотвращения дальнейшей деградации ситуации необходима политика взаимодействия с талибами. Я думаю, что это может быть трудно. Как обычно в таких ситуациях, провал - это наиболее легкий пусть, а успех и стабилизация - это сложнее, труднее, утомительнее. Так будет и в Афганистане. Но мы глубоко убеждены, что заниматься этим необходимо, потому что кризис настолько глубок и реальна опасность дальнейшей дестабилизации не только Афганистана, но и всего региона", - сказал он.По словам Маурера, отсутствие признания руководства талибов в Афганистане "может привести к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса" и ухудшению экономической ситуации, так как международные организации и банки не могут финансировать непризнанное правительство.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что 13 сентября в Женеве пройдет министерская встреча по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Москва примет участие во встрече на уровне постпреда, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210906/amerika-1748781230.html

афганистан

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в мире, оон, талибан, афганистан, международный комитет красного креста (мккк), петер маурер