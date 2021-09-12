https://ria.ru/20210912/xiaomi-1749724882.html

В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму - РИА Новости, 12.09.2021

В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T09:41

2021-09-12T09:41

2021-09-12T12:38

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

xiaomi inc

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ.При этом на странице производителя в Facebook пользователи начали оставлять сообщения об ограничении использования устройств Xiaomi в некоторых регионах.Ранее СМИ сообщили, что компания Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах, а именно на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, а также частично в России — в Крыму. Спустя несколько дней после покупки нового устройства на экране якобы появляются сообщения о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории.В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на блокировку гаджетов. В сервисные центры в Крыму также никто не обращался.

https://ria.ru/20210909/twitter-1749334239.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), xiaomi inc