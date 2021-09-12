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В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму
В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму - РИА Новости, 12.09.2021
В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму
В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:41
2021-09-12T12:38
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
xiaomi inc
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ.При этом на странице производителя в Facebook пользователи начали оставлять сообщения об ограничении использования устройств Xiaomi в некоторых регионах.Ранее СМИ сообщили, что компания Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах, а именно на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, а также частично в России — в Крыму. Спустя несколько дней после покупки нового устройства на экране якобы появляются сообщения о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории.В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на блокировку гаджетов. В сервисные центры в Крыму также никто не обращался.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), xiaomi inc
09:41 12.09.2021 (обновлено: 12:38 12.09.2021)
 
В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

Компания Xiaomi: жалоб на блокировку смартфонов от пользователей в СНГ и Европе не было

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон компании Xiaomi
Смартфон компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ.
При этом на странице производителя в Facebook пользователи начали оставлять сообщения об ограничении использования устройств Xiaomi в некоторых регионах.
Ранее СМИ сообщили, что компания Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах, а именно на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, а также частично в России — в Крыму. Спустя несколько дней после покупки нового устройства на экране якобы появляются сообщения о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории.
В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на блокировку гаджетов. В сервисные центры в Крыму также никто не обращался.
Журналист и телеведущий Евгений Попов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:08Выборы в Государственную думу
Телеведущий Попов рассказал о блокировке страницы в Twitter
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Xiaomi Inc
 
 
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