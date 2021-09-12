https://ria.ru/20210912/vstrecha-1749750868.html

В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина - РИА Новости, 12.09.2021

В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что два лидера обсудят вопрос территорий, которые в Киеве считают... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T15:45

2021-09-12T15:45

2021-09-12T19:43

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владимир зеленский

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что два лидера обсудят вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.По его словам, Москва выступает против встречи на высшем уровне, так как не собирается выносить на обсуждение вопрос Крыма."А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" — заключил Никифоров.Как заявлял ранее на этой неделе информированный источник РИА Новости в российской столице, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и избегает прямых контактов по дипломатическим каналам.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин готов встречаться с Зеленским, но взаимной политической воли Киева российские власти не видят.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749603896.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия