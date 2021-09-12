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В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина - РИА Новости, 12.09.2021
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что два лидера обсудят вопрос территорий, которые в Киеве считают... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:45
2021-09-12T19:43
в мире
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владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что два лидера обсудят вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.По его словам, Москва выступает против встречи на высшем уровне, так как не собирается выносить на обсуждение вопрос Крыма."А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" — заключил Никифоров.Как заявлял ранее на этой неделе информированный источник РИА Новости в российской столице, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и избегает прямых контактов по дипломатическим каналам.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин готов встречаться с Зеленским, но взаимной политической воли Киева российские власти не видят.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
15:45 12.09.2021 (обновлено: 19:43 12.09.2021)
 
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь Зеленского: встреча с Путиным бессмысленна без обсуждения Крыма

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что два лидера обсудят вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте — в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не на Украине. Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет", — пояснил представитель Зеленского.

По его словам, Москва выступает против встречи на высшем уровне, так как не собирается выносить на обсуждение вопрос Крыма.
"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" — заключил Никифоров.
Как заявлял ранее на этой неделе информированный источник РИА Новости в российской столице, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и избегает прямых контактов по дипломатическим каналам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин готов встречаться с Зеленским, но взаимной политической воли Киева российские власти не видят.
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