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Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов
Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов - РИА Новости, 12.09.2021
Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:41
2021-09-12T15:06
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
россия
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин на переговорах в Москве рассказал ему про современные зенитные ракетные системы С-500."Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил президент Белоруссии.Он также подчеркнул, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии проходит практическая фаза стратегических учений "Запад-2021".
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безопасность, белоруссия, александр лукашенко, россия
13:41 12.09.2021 (обновлено: 15:06 12.09.2021)
 
Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов

Лукашенко: Москва согласовала поставки Минску вооружения на миллиард долларов до 2025 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.

"Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов <…> — они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты — несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", — сказал глава государства.

Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин на переговорах в Москве рассказал ему про современные зенитные ракетные системы С-500.
"Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил президент Белоруссии.
Он также подчеркнул, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.
С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии проходит практическая фаза стратегических учений "Запад-2021".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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