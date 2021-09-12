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Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов

Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов - РИА Новости, 12.09.2021

Лукашенко: Москва поставит Минску вооружения более чем на миллиард долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:41

2021-09-12T13:41

2021-09-12T15:06

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

россия

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин на переговорах в Москве рассказал ему про современные зенитные ракетные системы С-500."Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил президент Белоруссии.Он также подчеркнул, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии проходит практическая фаза стратегических учений "Запад-2021".

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безопасность, белоруссия, александр лукашенко, россия