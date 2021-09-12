10:43 12.09.2021 (обновлено: 11:45 12.09.2021)
Володин удивился заявлению Зеленского о войне с Россией
Володин: ЕС надо обратить внимание на слова лидера Украины Зеленского о войне с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией удивляют, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем", — написал он в своем Telegram-канале.
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Российский политик отметил, что такие заявления от лидера страны, которая стремится стать членом Евросоюза, вызывают удивление. Володин также отметил, что "плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны".
"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну", — добавил Володин.
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой России". Зеленский считает, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.