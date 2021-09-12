https://ria.ru/20210912/voennye-1749783131.html
Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель"
Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель" - РИА Новости, 13.09.2021
Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель"
Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-12T22:01
2021-09-12T22:01
2021-09-13T00:01
безопасность
белоруссия
юнус-бек евкуров
одкб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749752234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb1b8fd15d1badd5fb8e94739c98f105.jpg
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.По его словам, по требованию министра на всех маневрах отрабатываются новые элементы из опыта локальных конфликтов."Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> И конечно, и здесь, и в Мулино — на учении "Запад-2021" — этот опыт мы применяем. Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех Вооруженных силах Российской Федерации, здесь наши братья-белорусы этот опыт перенимают", — рассказал Евкуров.Также, по словам замминистра, в ходе маневров отрабатывают борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками.Евкуров отметил, что на "Западе-2021" испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, проверяются новые методы и формы обучения.Практические учения проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также в Белоруссии.Всего в маневрах "Запад-2021" примет участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники — в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749752234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cdb93b6128a0d1d3f7829a50137b298.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, юнус-бек евкуров, одкб, россия
22:01 12.09.2021 (обновлено: 00:01 13.09.2021)
Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель"
Российские военные показали коллегам из Белоруссии на учениях вертолетную "карусель"
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости.
Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров
.
По его словам, по требованию министра на всех маневрах отрабатываются новые элементы из опыта локальных конфликтов.
"Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> И конечно, и здесь, и в Мулино — на учении "Запад-2021" — этот опыт мы применяем. Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех Вооруженных силах Российской Федерации, здесь наши братья-белорусы этот опыт перенимают", — рассказал Евкуров.
Также, по словам замминистра, в ходе маневров отрабатывают борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками.
Евкуров отметил, что на "Западе-2021" испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, проверяются новые методы и формы обучения.
"Цель — именно держать в тонусе наши вооруженные силы. Проверить их состояние на этих учениях, и здесь — в Белоруссии, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические".
Юнус-Бек Евкуров
замминистра обороны России
Практические учения проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России, в акватории Балтийского моря
, а также в Белоруссии.
Всего в маневрах "Запад-2021" примет участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники — в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.