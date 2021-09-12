https://ria.ru/20210912/voennye-1749783131.html

Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель"

Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель" - РИА Новости, 13.09.2021

Российские военные показали на учениях вертолетную "карусель"

Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-12T22:01

2021-09-12T22:01

2021-09-13T00:01

безопасность

белоруссия

юнус-бек евкуров

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.По его словам, по требованию министра на всех маневрах отрабатываются новые элементы из опыта локальных конфликтов."Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> И конечно, и здесь, и в Мулино — на учении "Запад-2021" — этот опыт мы применяем. Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех Вооруженных силах Российской Федерации, здесь наши братья-белорусы этот опыт перенимают", — рассказал Евкуров.Также, по словам замминистра, в ходе маневров отрабатывают борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками.Евкуров отметил, что на "Западе-2021" испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, проверяются новые методы и формы обучения.Практические учения проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также в Белоруссии.Всего в маневрах "Запад-2021" примет участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники — в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

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безопасность, белоруссия, юнус-бек евкуров, одкб, россия