https://ria.ru/20210912/vino-1749719660.html
В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году
В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году - РИА Новости, 12.09.2021
В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году
Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T07:12
2021-09-12T07:12
2021-09-12T10:16
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АФИНЫ, 12 сен — РИА Новости. Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.На российском рынке произошли большие изменения за последние годы, и на нем стало продаваться больше греческих вин, которые пользуются спросом, сказал он."На данный момент оптимизм есть", — отметил он.Канакис считает, что с урожаем винограда винных сортов проблем не будет, несмотря на засуху.По его словам, катастрофические пожары этого лета не сильно затронули виноградарей и виноделов, хотя и у них были потери."Конечно, были случаи, сгорели две или три винодельни в Аттике. Пострадали какие-то виноградники по всей стране", — сказал он.Менеджер по маркетингу сказал, что компания пока не планирует повышения цен на следующий год."Мы сформируем наше представление о ценах после завершения сбора урожая. Это где-то в октябре, тогда и будем думать, есть ли необходимость в индексации цен. Пока нет такого, что мы обязательно изменим цены", — заметил он.Комментируя сообщения о предстоящем росте стоимости электроэнергии и его влиянии на конечную цену, Канакис сказал, что это может сказаться на стоимости производства бутылок, поскольку производство стекла энергозатратно."Если бутылки подорожают, это скажется на цене, особенно недорогой продукции", — считает он."В любом случае либо через расходные материалы, либо через операционные расходы стоимость электроэнергии повлияет на конечную цену. Ничего исключать нельзя. Но мы прибегаем к изменению цен в последнюю очередь, в крайнем случае", — заметил специалист.
https://ria.ru/20210903/vino-1748521177.html
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экономика, вино, аттика, пелопоннес (область), виноделие, россия
07:12 12.09.2021 (обновлено: 10:16 12.09.2021)
В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году
В Греции сообщили о рекордном росте экспорта вина в Россию в этом году
АФИНЫ, 12 сен — РИА Новости. Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.
На российском рынке произошли большие изменения за последние годы, и на нем стало продаваться больше греческих вин, которые пользуются спросом, сказал он.
"Сейчас в России немного меняется законодательство в очередной раз, в плане индикации на этикетках. Но у нас все более-менее нормально, поставки растут. Наше вино стоит как в супермаркетах, так и в ресторанах. В этом году мы выйдем на рекорд поставок вина в Россию. Продажи в России у нашего предприятия будут рекордными за всю историю поставок греческого вина. Такого объема, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию", — сказал Канакис.
"На данный момент оптимизм есть", — отметил он.
Канакис считает, что с урожаем винограда винных сортов проблем не будет, несмотря на засуху.
"Урожай ожидается нормальным, хотя лето было засушливым. Возможно, может быть меньше по объему урожай каких-то сортов в ряде регионов. В течение месяца будет ясно. Пока информации по количеству и качеству урожая нет. Пока не известно, в каких регионах все будет нормально, какие соберут меньше", — сказал Канакис.
По его словам, катастрофические пожары этого лета не сильно затронули виноградарей и виноделов, хотя и у них были потери.
"Конечно, были случаи, сгорели две или три винодельни в Аттике
. Пострадали какие-то виноградники по всей стране", — сказал он.
Менеджер по маркетингу сказал, что компания пока не планирует повышения цен на следующий год.
"Мы сформируем наше представление о ценах после завершения сбора урожая. Это где-то в октябре, тогда и будем думать, есть ли необходимость в индексации цен. Пока нет такого, что мы обязательно изменим цены", — заметил он.
Комментируя сообщения о предстоящем росте стоимости электроэнергии и его влиянии на конечную цену, Канакис сказал, что это может сказаться на стоимости производства бутылок, поскольку производство стекла энергозатратно.
"Если бутылки подорожают, это скажется на цене, особенно недорогой продукции", — считает он.
"В любом случае либо через расходные материалы, либо через операционные расходы стоимость электроэнергии повлияет на конечную цену. Ничего исключать нельзя. Но мы прибегаем к изменению цен в последнюю очередь, в крайнем случае", — заметил специалист.