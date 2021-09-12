https://ria.ru/20210912/vino-1749719660.html

В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году

В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году - РИА Новости, 12.09.2021

В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году

Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T07:12

2021-09-12T07:12

2021-09-12T10:16

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вино

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пелопоннес (область)

виноделие

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АФИНЫ, 12 сен — РИА Новости. Экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными, сообщил РИА Новости член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис.На российском рынке произошли большие изменения за последние годы, и на нем стало продаваться больше греческих вин, которые пользуются спросом, сказал он."На данный момент оптимизм есть", — отметил он.Канакис считает, что с урожаем винограда винных сортов проблем не будет, несмотря на засуху.По его словам, катастрофические пожары этого лета не сильно затронули виноградарей и виноделов, хотя и у них были потери."Конечно, были случаи, сгорели две или три винодельни в Аттике. Пострадали какие-то виноградники по всей стране", — сказал он.Менеджер по маркетингу сказал, что компания пока не планирует повышения цен на следующий год."Мы сформируем наше представление о ценах после завершения сбора урожая. Это где-то в октябре, тогда и будем думать, есть ли необходимость в индексации цен. Пока нет такого, что мы обязательно изменим цены", — заметил он.Комментируя сообщения о предстоящем росте стоимости электроэнергии и его влиянии на конечную цену, Канакис сказал, что это может сказаться на стоимости производства бутылок, поскольку производство стекла энергозатратно."Если бутылки подорожают, это скажется на цене, особенно недорогой продукции", — считает он."В любом случае либо через расходные материалы, либо через операционные расходы стоимость электроэнергии повлияет на конечную цену. Ничего исключать нельзя. Но мы прибегаем к изменению цен в последнюю очередь, в крайнем случае", — заметил специалист.

https://ria.ru/20210903/vino-1748521177.html

https://ria.ru/20210911/shampanskoe-1749667328.html

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экономика, вино, аттика, пелопоннес (область), виноделие, россия