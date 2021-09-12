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В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации
В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации - РИА Новости, 12.09.2021
В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации
Вертолет приземлился на реку в Чите из-за ошибки навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T08:43
2021-09-12T18:06
происшествия
чита
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 12 сен — РИА Новости. Вертолет приземлился на реку в Чите из-за ошибки навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о падении в реку вертолета Robinson в районе школы № 17 в Чите. В постах размещали фото вертолета, который почти полностью ушел под воду."Со слов пилота, вертолет сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. Все целы, машина находится в исправном состоянии, но взлететь не может, так как находится на воде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух", — отметили в пресс-службе.В ведомстве не смогли уточнить, сколько человек находилось в вертолете.
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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:43 12.09.2021 (обновлено: 18:06 12.09.2021)
 
В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации

Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 12 сен — РИА Новости. Вертолет приземлился на реку в Чите из-за ошибки навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о падении в реку вертолета Robinson в районе школы № 17 в Чите. В постах размещали фото вертолета, который почти полностью ушел под воду.
"Со слов пилота, вертолет сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. Все целы, машина находится в исправном состоянии, но взлететь не может, так как находится на воде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве не смогли уточнить, сколько человек находилось в вертолете.
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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