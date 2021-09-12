https://ria.ru/20210912/vertolet-1749722236.html

В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации

В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации - РИА Новости, 12.09.2021

В Чите вертолет сел на реку из-за ошибки в навигации

Вертолет приземлился на реку в Чите из-за ошибки навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:43

2021-09-12T08:43

2021-09-12T18:06

происшествия

чита

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 12 сен — РИА Новости. Вертолет приземлился на реку в Чите из-за ошибки навигации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о падении в реку вертолета Robinson в районе школы № 17 в Чите. В постах размещали фото вертолета, который почти полностью ушел под воду."Со слов пилота, вертолет сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. Все целы, машина находится в исправном состоянии, но взлететь не может, так как находится на воде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух", — отметили в пресс-службе.В ведомстве не смогли уточнить, сколько человек находилось в вертолете.

чита

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)