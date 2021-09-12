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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210912/velodoroga-1749753928.html
Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"
Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург" - РИА Новости, 12.09.2021
Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе, сообщается в Telegram- канале... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T16:32
2021-09-12T16:32
новости подмосковья
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
роман абрамович
андрей воробьев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе, сообщается в Telegram- канале губернатора "Воробьёв LIVE"."Сегодня Андрей Воробьёв и Роман Абрамович открыли пилотный участок маршрута "Вело 1" в Дмитровском г.о., пролегающий вдоль Канала имени Москвы. Его протяженность - 20 километров. Трасса станет частью большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург. По Подмосковью пройдёт 137 километров этого пути, а его общая длина составит более 1000 километров. До конца года обустроят 56 километров дорожек маршрута", - говорится в сообщении.Перед открытием между правительством МО и АНО "Вело1" было подписано соглашение о взаимодействии. Его цель - развитие велоинфраструктуры в Московской области и создание новых участков маршрута "Вело1" Москва - Санкт-Петербург."В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня - воскресенье и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни", - цитируются слова Воробьева.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, роман абрамович, андрей воробьев
16:32 12.09.2021
 
Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"

Глава Подмосковья Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Петербург"

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе, сообщается в Telegram- канале губернатора "Воробьёв LIVE".
"Сегодня Андрей Воробьёв и Роман Абрамович открыли пилотный участок маршрута "Вело 1" в Дмитровском г.о., пролегающий вдоль Канала имени Москвы. Его протяженность - 20 километров. Трасса станет частью большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург. По Подмосковью пройдёт 137 километров этого пути, а его общая длина составит более 1000 километров. До конца года обустроят 56 километров дорожек маршрута", - говорится в сообщении.
Перед открытием между правительством МО и АНО "Вело1" было подписано соглашение о взаимодействии. Его цель - развитие велоинфраструктуры в Московской области и создание новых участков маршрута "Вело1" Москва - Санкт-Петербург.
"В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня - воскресенье и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни", - цитируются слова Воробьева.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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Новости ПодмосковьяОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваРоман АбрамовичАндрей Воробьев
 
 
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