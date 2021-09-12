https://ria.ru/20210912/velodoroga-1749753928.html

Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"

Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург" - РИА Новости, 12.09.2021

Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе, сообщается в Telegram- канале... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T16:32

2021-09-12T16:32

2021-09-12T16:32

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общество

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московская область (подмосковье)

москва

роман абрамович

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва-Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе, сообщается в Telegram- канале губернатора "Воробьёв LIVE"."Сегодня Андрей Воробьёв и Роман Абрамович открыли пилотный участок маршрута "Вело 1" в Дмитровском г.о., пролегающий вдоль Канала имени Москвы. Его протяженность - 20 километров. Трасса станет частью большого веломаршрута Москва - Санкт-Петербург. По Подмосковью пройдёт 137 километров этого пути, а его общая длина составит более 1000 километров. До конца года обустроят 56 километров дорожек маршрута", - говорится в сообщении.Перед открытием между правительством МО и АНО "Вело1" было подписано соглашение о взаимодействии. Его цель - развитие велоинфраструктуры в Московской области и создание новых участков маршрута "Вело1" Москва - Санкт-Петербург."В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня - воскресенье и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни", - цитируются слова Воробьева.

https://ria.ru/20210912/napadenie-1749726979.html

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, роман абрамович, андрей воробьев