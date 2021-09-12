https://ria.ru/20210912/vaktsina-1749720505.html

В Японии более половины населения привилось от коронавируса

В Японии более половины населения привилось от коронавируса - РИА Новости, 12.09.2021

В Японии более половины населения привилось от коронавируса

Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T07:49

2021-09-12T07:49

2021-09-12T07:50

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astrazeneca

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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий также и за меры по борьбе с коронавирусом.Вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

https://ria.ru/20210715/moderna-1741321806.html

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в мире, япония, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирус covid-19