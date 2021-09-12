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В Японии более половины населения привилось от коронавируса
В Японии более половины населения привилось от коронавируса - РИА Новости, 12.09.2021
В Японии более половины населения привилось от коронавируса
Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T07:49
2021-09-12T07:50
в мире
япония
astrazeneca
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий также и за меры по борьбе с коронавирусом.Вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
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в мире, япония, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирус covid-19
07:49 12.09.2021 (обновлено: 07:50 12.09.2021)
 
В Японии более половины населения привилось от коронавируса

В Японии более 50 процентов населения получило обе дозы вакцины от коронавируса

© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Depositphotos / beibaoke
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий также и за меры по борьбе с коронавирусом.

"Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца", - пояснил министр.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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