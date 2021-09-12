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Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены
Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены - РИА Новости, 12.09.2021
Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены
Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором американский президент Джо Байден уходит в неизвестном направлении во время речи своей жены Джилл. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T15:29
2021-09-12T15:29
2021-09-12T15:44
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"Он ее опозорил". Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором американский президент Джо Байден уходит в неизвестном направлении во время речи своей жены Джилл.Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. Глава Белого дома и первая леди приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.Во время выступления супруги президент, стоящий рядом с ней, развернулся и отошел. Он вернулся к ней спустя некоторое время, некоторые зрители сочли этот жест публичным оскорблением женщины."Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он ее опозорил", — написал один из пользователей твиттера."А если серьезно, куда он пошел?" — поинтересовались другие."Вероятно, ему просто стало скучно", — пошутил зритель."Вы ведь не знаете, зачем Байден вышел из кадра. Может быть, кому-то нужно было срочно с ним поговорить", — предположили в комментариях.Некоторые также допустили, что президент США решил отойти из-за яркого солнца.
https://ria.ru/20210911/bayden-1749685436.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, джилл байден
15:29 12.09.2021 (обновлено: 15:44 12.09.2021)
Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены
Президент США Байден ушел во время выступления своей жены
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором американский президент Джо Байден
уходит в неизвестном направлении во время речи своей жены Джилл.
Кадры опубликовал телеканал C-SPAN
. Глава Белого дома и первая леди приехали в школу в Вашингтоне
, чтобы обсудить с учениками и родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.
Во время выступления супруги президент, стоящий рядом с ней, развернулся и отошел. Он вернулся к ней спустя некоторое время, некоторые зрители сочли этот жест публичным оскорблением женщины.
"Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он ее опозорил", — написал один из пользователей твиттера.
"А если серьезно, куда он пошел?" — поинтересовались другие.
"Вероятно, ему просто стало скучно", — пошутил зритель.
"Вы ведь не знаете, зачем Байден вышел из кадра. Может быть, кому-то нужно было срочно с ним поговорить", — предположили в комментариях.
Некоторые также допустили, что президент США решил отойти из-за яркого солнца.