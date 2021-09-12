https://ria.ru/20210912/ukraina-1749715360.html

Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране

Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране - РИА Новости, 12.09.2021

Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране

Издание "Украинская правда" опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд о соответствии Украины критериям членства в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T02:37

2021-09-12T02:37

2021-09-12T02:37

в мире

украина

эстония

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

керсти кальюлайд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_e6ea4461b14c4c67bb8978cb94e6f897.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Издание "Украинская правда" опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.Как заявила Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в ЕС Копенгагенских критериев. При этом она рассказала о проблемах эстонских инвесторов на Украине, добавив, однако, что всегда была сторонницей членства в сообществе таких стран, как Украина, Грузия или Молдавия.Публикация вызвала активный отклик украинских читателей в комментариях под постом издания в Facebook."Очередная провидица... У каждого свой путь, и нам незачем слушать очередное карканье (извиняюсь, поучение)", - написал пользователь Volodymyr Tomchuk."Это уже личное (мнение. – прим. ред.). При всех проблемах, не пристало президенту целой страны так себя вести. Даже если эстонскому инвестору что-то было не так на Украине", - выразил мнение Bogdan Kovalenko."Поэтому ее и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать", - утверждает Анна Кобан."Какое-то существо что-то тяфкнуло про "световые годы", зато в ее стране все плотно купила Россия. Пусть молчит в тряпочку", - возмутился Тарас Сергиенко."Этот человек вообще ничего не решает не то что в международной политике, а даже в своей стране. Она высказала свое никому не нужное мнение", - подчеркнул Anton Kistol."В Эстонии своих проблем выше головы", - указал Liubomyr Ivanovych.При этом многие пользователи согласились с мнением Кальюлайд."Такие утверждения от союзников должны насторожить власть и мобилизовать к более действенным шагам", - отметил Vyacheslav Semenko."Можно ли брать в ЕС страну, где депутаты парламента на зарплатах у олигархов?" – задался вопросом Игорь Сидоренко."Как она права... Увы!" - согласилась Tania Forst."Привет всем, кто за это стоял на майдане", - сыронизировал Максим Когут.В конце августа Кальюлайд, которая уходит с поста в связи с избранием нового президента, заявляла, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как подчеркивал вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749450603.html

https://ria.ru/20210911/ustalost-1749675868.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, эстония, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, керсти кальюлайд