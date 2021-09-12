https://ria.ru/20210912/ukraina-1749715360.html
Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране - РИА Новости, 12.09.2021
Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
Издание "Украинская правда" опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд о соответствии Украины критериям членства в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T02:37
2021-09-12T02:37
2021-09-12T02:37
в мире
украина
эстония
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
керсти кальюлайд
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Издание "Украинская правда" опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.Как заявила Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в ЕС Копенгагенских критериев. При этом она рассказала о проблемах эстонских инвесторов на Украине, добавив, однако, что всегда была сторонницей членства в сообществе таких стран, как Украина, Грузия или Молдавия.Публикация вызвала активный отклик украинских читателей в комментариях под постом издания в Facebook."Очередная провидица... У каждого свой путь, и нам незачем слушать очередное карканье (извиняюсь, поучение)", - написал пользователь Volodymyr Tomchuk."Это уже личное (мнение. – прим. ред.). При всех проблемах, не пристало президенту целой страны так себя вести. Даже если эстонскому инвестору что-то было не так на Украине", - выразил мнение Bogdan Kovalenko."Поэтому ее и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать", - утверждает Анна Кобан."Какое-то существо что-то тяфкнуло про "световые годы", зато в ее стране все плотно купила Россия. Пусть молчит в тряпочку", - возмутился Тарас Сергиенко."Этот человек вообще ничего не решает не то что в международной политике, а даже в своей стране. Она высказала свое никому не нужное мнение", - подчеркнул Anton Kistol."В Эстонии своих проблем выше головы", - указал Liubomyr Ivanovych.При этом многие пользователи согласились с мнением Кальюлайд."Такие утверждения от союзников должны насторожить власть и мобилизовать к более действенным шагам", - отметил Vyacheslav Semenko."Можно ли брать в ЕС страну, где депутаты парламента на зарплатах у олигархов?" – задался вопросом Игорь Сидоренко."Как она права... Увы!" - согласилась Tania Forst."Привет всем, кто за это стоял на майдане", - сыронизировал Максим Когут.В конце августа Кальюлайд, которая уходит с поста в связи с избранием нового президента, заявляла, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как подчеркивал вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749450603.html
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в мире, украина, эстония, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, керсти кальюлайд
Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
Читатели "Украинской правды" раскритиковали слова главы Эстонии о вступлении Украины в ЕС
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
Издание "Украинская правда
" опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд
о соответствии Украины
критериям членства в Евросоюзе
.
Как заявила Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в ЕС Копенгагенских критериев. При этом она рассказала о проблемах эстонских инвесторов на Украине, добавив, однако, что всегда была сторонницей членства в сообществе таких стран, как Украина, Грузия или Молдавия.
Публикация вызвала активный отклик украинских читателей в комментариях под постом издания в Facebook
.
"Очередная провидица... У каждого свой путь, и нам незачем слушать очередное карканье (извиняюсь, поучение)", - написал пользователь Volodymyr Tomchuk.
"Это уже личное (мнение. – прим. ред.). При всех проблемах, не пристало президенту целой страны так себя вести. Даже если эстонскому инвестору что-то было не так на Украине", - выразил мнение Bogdan Kovalenko.
"Поэтому ее и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать", - утверждает Анна Кобан.
"Какое-то существо что-то тяфкнуло про "световые годы", зато в ее стране все плотно купила Россия. Пусть молчит в тряпочку", - возмутился Тарас Сергиенко.
"Этот человек вообще ничего не решает не то что в международной политике, а даже в своей стране. Она высказала свое никому не нужное мнение", - подчеркнул Anton Kistol.
"В Эстонии своих проблем выше головы", - указал Liubomyr Ivanovych.
При этом многие пользователи согласились с мнением Кальюлайд.
"Такие утверждения от союзников должны насторожить власть и мобилизовать к более действенным шагам", - отметил Vyacheslav Semenko.
"Можно ли брать в ЕС страну, где депутаты парламента на зарплатах у олигархов?" – задался вопросом Игорь Сидоренко.
"Как она права... Увы!" - согласилась Tania Forst.
"Привет всем, кто за это стоял на майдане", - сыронизировал Максим Когут.
В конце августа Кальюлайд, которая уходит с поста в связи с избранием нового президента, заявляла, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.
Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как подчеркивал вице-президент Еврокомиссии
по экономическим вопросам Валдис Домбровскис
, запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.