https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749741248.html

На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021"

На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021" - РИА Новости, 12.09.2021

На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021"

Практический розыгрыш одного из основных этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2021" состоялся на полигоне "Обуз-Лесновский" на... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:47

2021-09-12T13:47

2021-09-12T13:47

безопасность

белоруссия

юнус-бек евкуров

александр лукашенко

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы белоруссии

россия

"запад-2021" (военные учения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749739295_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_333c0e46713d0b390a466a20c620f639.jpg

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Практический розыгрыш одного из основных этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2021" состоялся на полигоне "Обуз-Лесновский" на территории Белоруссии, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.По его данным, на кургане "Белорусский" за ходом учебно-боевых действий наблюдал верховный главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии, президент Александр Лукашенко. С российской стороны присутствовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.Как сообщили в ведомстве, в розыгрыше тактического эпизода приняли участие соединения и воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций ВС Белоруссии и подразделения Отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана.Подразделения ЗОК ВС Белоруссии вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Как сообщили в Минобороны, совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок "МСТА-С" РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления.В Минобороны рассказали, что части ЗОК и 1-й танковой армии навязали подразделениям противника ближний огневой бой. Отражение удара средств воздушного нападения противника осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.Согласно сообщению, прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ."Для обнаружения и подавления системы ПВО противника действовала группа в составе четырех самолетов Су-34 ВС РФ. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами", - сообщили в Минобороны.После отражения атак условного противника воинские части 1-й танковой армии и войска ЗОК ВС Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения (в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства Т-72Б3, Т-80, Т-90УБХ), ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. "Стремительными действиями атакующие нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск", - добавили в Минобороны.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.Всего в учении на территории России и Белоруссии будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысит 6400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября этого года.

https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учения "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии Активная фаза учений "Запад-2021" на одном из полигонов в Белоруссии, за ними наблюдает лично Александр Лукашенко. 2021-09-12T13:47 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, юнус-бек евкуров, александр лукашенко, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы белоруссии, россия, "запад-2021" (военные учения)