Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749741248.html
На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021"
На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021" - РИА Новости, 12.09.2021
На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021"
Практический розыгрыш одного из основных этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2021" состоялся на полигоне "Обуз-Лесновский" на... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:47
2021-09-12T13:47
безопасность
белоруссия
юнус-бек евкуров
александр лукашенко
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы белоруссии
россия
"запад-2021" (военные учения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749739295_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_333c0e46713d0b390a466a20c620f639.jpg
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Практический розыгрыш одного из основных этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2021" состоялся на полигоне "Обуз-Лесновский" на территории Белоруссии, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.По его данным, на кургане "Белорусский" за ходом учебно-боевых действий наблюдал верховный главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии, президент Александр Лукашенко. С российской стороны присутствовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.Как сообщили в ведомстве, в розыгрыше тактического эпизода приняли участие соединения и воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций ВС Белоруссии и подразделения Отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана.Подразделения ЗОК ВС Белоруссии вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Как сообщили в Минобороны, совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок "МСТА-С" РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления.В Минобороны рассказали, что части ЗОК и 1-й танковой армии навязали подразделениям противника ближний огневой бой. Отражение удара средств воздушного нападения противника осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.Согласно сообщению, прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ."Для обнаружения и подавления системы ПВО противника действовала группа в составе четырех самолетов Су-34 ВС РФ. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами", - сообщили в Минобороны.После отражения атак условного противника воинские части 1-й танковой армии и войска ЗОК ВС Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения (в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства Т-72Б3, Т-80, Т-90УБХ), ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. "Стремительными действиями атакующие нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск", - добавили в Минобороны.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.Всего в учении на территории России и Белоруссии будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысит 6400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября этого года.
https://ria.ru/20210912/lugashenko-1749738816.html
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Учения "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии
Активная фаза учений "Запад-2021" на одном из полигонов в Белоруссии, за ними наблюдает лично Александр Лукашенко.
2021-09-12T13:47
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749739295_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f9ff8bf97c3cec3948433d1e9270fe6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, белоруссия, юнус-бек евкуров, александр лукашенко, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы белоруссии, россия, "запад-2021" (военные учения)
13:47 12.09.2021
 
На полигоне в Белоруссии прошел этап учения "Запад-2021"

Лукашенко наблюдал за этапом стратегического учения "Запад-2021" на полигоне в Белоруссии

Читать ria.ru в
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Практический розыгрыш одного из основных этапов совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2021" состоялся на полигоне "Обуз-Лесновский" на территории Белоруссии, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
"Один из основных розыгрышей практических действий войск в рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" прошел на 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Республика Беларусь) 12 сентября", - говорится в сообщении министерства.
По его данным, на кургане "Белорусский" за ходом учебно-боевых действий наблюдал верховный главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии, президент Александр Лукашенко. С российской стороны присутствовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Как сообщили в ведомстве, в розыгрыше тактического эпизода приняли участие соединения и воинские части Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, Воздушно-десантных войск ВС России, региональной группировки войск Западного оперативного командования и Сил специальных операций ВС Белоруссии и подразделения Отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 13:03Союзное государство
Лукашенко заявил о новых рисках и вызовах на западе Союзного государства
Подразделения ЗОК ВС Белоруссии вели бой с передовыми отрядами противника и нанесли потери условному неприятелю, выиграв время для подготовки обороны на последующих рубежах. Как сообщили в Минобороны, совместная группировка артиллерии в составе дивизионов самоходных артиллерийских установок "МСТА-С" РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и артиллерии ВДВ уничтожила артиллерийские и минометные батареи, живую силу, огневые средства противника и его пункты управления.
В Минобороны рассказали, что части ЗОК и 1-й танковой армии навязали подразделениям противника ближний огневой бой. Отражение удара средств воздушного нападения противника осуществлялось последовательно, в общей системе ПВО, силами и средствами ПВО общевойсковых соединений и воинских частей, а также смешанной тактической группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений ПВО, РЭБ и РХБЗ.
Согласно сообщению, прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ.
Массовое ночное десантирование военных с техникой на учениях Запад-2021 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 09:28
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
"Для обнаружения и подавления системы ПВО противника действовала группа в составе четырех самолетов Су-34 ВС РФ. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами", - сообщили в Минобороны.
После отражения атак условного противника воинские части 1-й танковой армии и войска ЗОК ВС Белоруссии перешли в атаку. В контрударе участвовали танковые и мотострелковые подразделения (в том числе, новейшие танки, состоящие на вооружении войск союзного государства Т-72Б3, Т-80, Т-90УБХ), ракетные войска и артиллерия, подразделения ПВО, оперативно-тактическая и армейская авиация. "Стремительными действиями атакующие нанесли максимальное поражение условному противнику и восстановили первоначальное положение войск", - добавили в Минобороны.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии.
Всего в учении на территории России и Белоруссии будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысит 6400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября этого года.
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ Ракушка на вооружение ВДВ - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 12:06
На учениях "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД
 
БезопасностьБелоруссияЮнус-Бек ЕвкуровАлександр ЛукашенкоВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы БелоруссииРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Иркутской области нашли черный ящик после жесткой посадки L-410
05:47В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов
04:15Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
04:12Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
04:04После инцидента с L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии
04:01Власти уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Приангарье
03:49Семьям погибших в авиакатастрофе в Приангарье выплатят по миллиону рублей
03:46В Минприроды обвинили компании "с мировым именем" в обмане властей
03:46В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
03:34В Монреале неизвестный ранил ножом трех человек, сообщило СМИ
03:25В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
03:15Эксперт рассказал, как с номеров ваших родных могут звонить мошенники
03:02На юге Израиля сработали сирены тревоги
03:00В России создают уникальную "нервную систему" для угледобывающих шахт
03:00Адвокат назвала тех, кто доносит о незаконной перепланировке
02:47Бритни Спирс объявила о помолвке
02:26СМИ сообщило о выявлении этиленгликоля в крови погибших на Совхозной
02:20Появилась новая информация о пострадавших при жесткой посадке L-410
02:15Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
02:15Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян
Лента новостейМолния