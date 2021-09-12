https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

На учениях "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД

На учениях "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД - РИА Новости, 12.09.2021

На учениях "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД

Российские ВДВ во время учений "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T12:06

2021-09-12T12:06

2021-09-12T15:10

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

россия

"запад-2021" (военные учения)

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СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Российские ВДВ во время учений "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника, сообщили в Минобороны.Стрельба с закрытых позиций — стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой, но для БМД такая тактика прежде не применялась.При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа "Орлан".БМД-4М оснащена 100-миллиметровой пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 километра.Помимо этого, десантники совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. Огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров "Ракушка" и из стрелкового оружия они отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне войска совершили рейд в тыл "боевиков", блокировали и уничтожили их базы.Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.Всего в них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Войска и командование вернутся в пункты постоянной дислокации до середины октября.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/ukraina-1749661274.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия, "запад-2021" (военные учения)