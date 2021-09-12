https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование - РИА Новости, 12.09.2021

На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T09:28

2021-09-12T09:28

2021-09-12T11:18

безопасность

псковская область

воздушно-десантные войска россии

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".Как рассказали в министерстве обороны, всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.В ведомстве уточнили, что в операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.

https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html

псковская область

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Массовое ночное десантирование военных с техникой на учениях "Запад-2021" Псковское соединение ВДВ впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". 2021-09-12T09:28 true PT0M56S

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безопасность, псковская область, воздушно-десантные войска россии, "запад-2021" (военные учения)