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На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование - РИА Новости, 12.09.2021
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:28
2021-09-12T11:18
безопасность
псковская область
воздушно-десантные войска россии
"запад-2021" (военные учения)
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ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".Как рассказали в министерстве обороны, всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.В ведомстве уточнили, что в операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Массовое ночное десантирование военных с техникой на учениях "Запад-2021"
Псковское соединение ВДВ впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".
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60
безопасность, псковская область, воздушно-десантные войска россии, "запад-2021" (военные учения)
09:28 12.09.2021 (обновлено: 11:18 12.09.2021)
 
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

Ночное десантирование более 600 человек впервые провели на учениях "Запад-2021"

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ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".
Как рассказали в министерстве обороны, всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.
Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.
В ведомстве уточнили, что в операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.
Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.
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БезопасностьПсковская областьВоздушно-десантные войска России"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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