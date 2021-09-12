https://ria.ru/20210912/testy-1749712014.html

Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить

Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить - РИА Новости, 12.09.2021

Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить

К молекулярным методам диагностики коронавируса относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом является ОТ-ПЦР. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T01:17

2021-09-12T01:17

2021-09-12T01:17

распространение коронавируса

воз

гк медси

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К молекулярным методам диагностики коронавируса относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом является ОТ-ПЦР. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР "золотым стандартом" для обнаружения COVID-19, рассказала агентству “Прайм” заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.Технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует наличия опытного персонала, обращает внимание врач. Есть и тест-системы в формате картриджа, способные проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. К их минусам можно отнести высокую стоимость и малую производительность.Точность тест-систем оценивается в 99%. Чаще всего ложный результат связан с несоблюдением технологии проведения исследования и с некорректно взятым мазком, заключила Калачева.

https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html

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2021

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воз, гк медси, россия, коронавирус covid-19