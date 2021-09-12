Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210912/testy-1749712014.html
Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить - РИА Новости, 12.09.2021
Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
К молекулярным методам диагностики коронавируса относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом является ОТ-ПЦР. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T01:17
2021-09-12T01:17
распространение коронавируса
воз
гк медси
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747243741_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_928e3c8ba99193fe17ff3055817176fd.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К молекулярным методам диагностики коронавируса относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом является ОТ-ПЦР. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР "золотым стандартом" для обнаружения COVID-19, рассказала агентству “Прайм” заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.Технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует наличия опытного персонала, обращает внимание врач. Есть и тест-системы в формате картриджа, способные проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. К их минусам можно отнести высокую стоимость и малую производительность.Точность тест-систем оценивается в 99%. Чаще всего ложный результат связан с несоблюдением технологии проведения исследования и с некорректно взятым мазком, заключила Калачева.
https://ria.ru/20210911/koronavirus-1749624647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747243741_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2ce38c36a084b394575eaec8f98f796e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, гк медси, россия, коронавирус covid-19
01:17 12.09.2021
 
Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить

Врач Калачева назвала ОТ-ПЦР метод тестирования на коронавирус "золотым стандартом"

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К молекулярным методам диагностики коронавируса относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом является ОТ-ПЦР. ВОЗ признает тесты на основе ОТ-ПЦР "золотым стандартом" для обнаружения COVID-19, рассказала агентству “Прайм” заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.
Технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует наличия опытного персонала, обращает внимание врач. Есть и тест-системы в формате картриджа, способные проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. К их минусам можно отнести высокую стоимость и малую производительность.
Девушка плачет - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 06:36Распространение коронавируса
Названа неожиданная причина коронавируса
Точность тест-систем оценивается в 99%. Чаще всего ложный результат связан с несоблюдением технологии проведения исследования и с некорректно взятым мазком, заключила Калачева.
 
Распространение коронавирусаВОЗГК МЕДСИРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
Лента новостейМолния