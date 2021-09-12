https://ria.ru/20210912/tayga-1749772846.html

Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге

Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге - РИА Новости, 12.09.2021

Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:12

2021-09-12T20:12

2021-09-12T20:18

происшествия

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

иркутская область

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области."Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом L-410. Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно предварительным данным, вечером в воскресенье пассажирский самолет L-410 "Иркутск-Казачинское" авиакомпании "Сила" совершил жесткую посадку в районе села Казачинское. ЧП случилось в районе реки Киренга. На борту воздушного судна находилось 14 пассажиров и два члена экипажа.Добавляется, что на место происшествия выехал Осетровский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

россия

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2021

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происшествия, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области, иркутская область, россия