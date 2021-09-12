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Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге - РИА Новости, 12.09.2021
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T20:12
2021-09-12T20:12
2021-09-12T20:18
происшествия
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
иркутская область
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области."Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом L-410. Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно предварительным данным, вечером в воскресенье пассажирский самолет L-410 "Иркутск-Казачинское" авиакомпании "Сила" совершил жесткую посадку в районе села Казачинское. ЧП случилось в районе реки Киренга. На борту воздушного судна находилось 14 пассажиров и два члена экипажа.Добавляется, что на место происшествия выехал Осетровский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области, иркутская область, россия
20:12 12.09.2021 (обновлено: 20:18 12.09.2021)
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в тайге
Транспортная прокуратура начала проверку жесткой посадки L-410 в Иркутской области