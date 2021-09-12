https://ria.ru/20210912/tank-1749739947.html
Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии
Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии - РИА Новости, 12.09.2021
Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии
В Германии не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для Т-34, заявил генеральный директор ЦНИИ "Прометей" Алексей Орыщенко. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:21
2021-09-12T13:21
2021-09-12T15:06
безопасность
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т-34
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Германии не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для Т-34, заявил генеральный директор ЦНИИ "Прометей" Алексей Орыщенко."Танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943-му году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда".По его словам, башни советских машин были крепче и проще в установке. Поэтому преимущество было не только в стойкости брони, но и во времени сборки."Литьевая башня — это готовое уже изделие, на котором облой (излишки материала, остающиеся на детали после обработки. — Прим. ред.) убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так", — объяснил Орыщенко.T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Он считается лучшим танком Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210521/t-34-1733220486.html
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безопасность, германия, т-34, россия
13:21 12.09.2021 (обновлено: 15:06 12.09.2021)
Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии
Глава ЦНИИ "Прометей" Орыщенко: в Германии не смогли повторить бесшовную башню для Т-34
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
В Германии
не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для Т-34
, заявил генеральный директор ЦНИИ "Прометей" Алексей Орыщенко.
"Танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943-му году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда
".
По его словам, башни советских машин были крепче и проще в установке. Поэтому преимущество было не только в стойкости брони, но и во времени сборки.
"Литьевая башня — это готовое уже изделие, на котором облой (излишки материала, остающиеся на детали после обработки. — Прим. ред.) убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так", — объяснил Орыщенко.
T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Он считается лучшим танком Второй мировой войны.