https://ria.ru/20210912/tank-1749739947.html

Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии

Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии - РИА Новости, 12.09.2021

Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии

В Германии не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для Т-34, заявил генеральный директор ЦНИИ "Прометей" Алексей Орыщенко. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:21

2021-09-12T13:21

2021-09-12T15:06

безопасность

германия

т-34

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Германии не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для Т-34, заявил генеральный директор ЦНИИ "Прометей" Алексей Орыщенко."Танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943-му году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда".По его словам, башни советских машин были крепче и проще в установке. Поэтому преимущество было не только в стойкости брони, но и во времени сборки."Литьевая башня — это готовое уже изделие, на котором облой (излишки материала, остающиеся на детали после обработки. — Прим. ред.) убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так", — объяснил Орыщенко.T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Он считается лучшим танком Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210521/t-34-1733220486.html

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безопасность, германия, т-34, россия