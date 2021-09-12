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Новое оружие России
https://ria.ru/20210912/tank-1749714513.html
Российская армия получит более 240 новейших танков
Российская армия получит более 240 новейших танков - РИА Новости, 12.09.2021
Российская армия получит более 240 новейших танков
Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T01:41
2021-09-12T01:41
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
армата
т-72б3
т-90
т-80бв
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства обороны.Речь идет о боевых машинах Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.Ранее заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца года в Вооруженные силы поступит 20 новейших танков Т-14 "Армата". Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".Армии передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-80БВМ − это глубокая модернизация танка Т-80БВ, поступившего на вооружение в 1985 году.Т-90 – российский основной боевой танк. Т-90М "Прорыв" новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html
https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), армата, т-72б3, т-90, т-80бв, россия
01:41 12.09.2021
 
Российская армия получит более 240 новейших танков

Минобороны: в войска в 2021 году поступят более 240 современных и модернизированных танков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства обороны.
Речь идет о боевых машинах Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:28
В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО
Ранее заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца года в Вооруженные силы поступит 20 новейших танков Т-14 "Армата". Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".
Армии передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.
Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-80БВМ − это глубокая модернизация танка Т-80БВ, поступившего на вооружение в 1985 году.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 17:05
"Серьезная угроза НАТО". NI сравнил "Армату" с американским "Абрамсом"
Т-90 – российский основной боевой танк. Т-90М "Прорыв" новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3".
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрматаТ-72Б3Т-90Т-80БВРоссия
 
 
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