https://ria.ru/20210912/tank-1749714513.html

Российская армия получит более 240 новейших танков

Российская армия получит более 240 новейших танков - РИА Новости, 12.09.2021

Российская армия получит более 240 новейших танков

Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T01:41

2021-09-12T01:41

2021-09-12T01:41

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

армата

т-72б3

т-90

т-80бв

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск Российской Федерации в этом году. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства обороны.Речь идет о боевых машинах Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.Ранее заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца года в Вооруженные силы поступит 20 новейших танков Т-14 "Армата". Кроме того, в 2021-м армия получит 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".Армии передадут 18 разведывательно-ударных БПЛА среднего и тяжелого классов и досрочно поставят бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооруженными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-80БВМ − это глубокая модернизация танка Т-80БВ, поступившего на вооружение в 1985 году.Т-90 – российский основной боевой танк. Т-90М "Прорыв" новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3".Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), армата, т-72б3, т-90, т-80бв, россия