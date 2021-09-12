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Новое оружие России
https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html
В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate
В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate - РИА Новости, 12.09.2021
В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate
Оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate позволит ему обойти зарубежных производителей. Таким мнением... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T10:58
2021-09-12T15:14
новое оружие россии
безопасность
сша
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
rafale
су-57
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate позволит ему обойти зарубежных производителей. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.Российский истребитель-невидимка пятого поколения может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров, обращает внимание автор.Он подчеркивает, что Су-75 Checkmate оснащен двигателем "второго этапа" (Изделие 30) и может похвастаться современной стеклянной кабиной, планировка которой схожа с той, что у истребителя Су-57.В качестве еще одного преимущества специалист выделяет грузоподъемность самолета в более чем семь тонн и способность переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса "воздух — земля" из семейства "Гром", большое количество управляемых и неуправляемых бомб и много другое.Отмечается, что при минимальной стоимости в 25-30 миллионов долларов Су-75 Checkmate составит конкуренцию шведскому многоцелевому истребителю Saab JAS-39 Gripen и французскому Dassault Rafale.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
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безопасность, сша, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), rafale, су-57
10:58 12.09.2021 (обновлено: 15:14 12.09.2021)
 
В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate

NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate позволит ему обойти зарубежных производителей. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.
Российский истребитель-невидимка пятого поколения может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров, обращает внимание автор.
Он подчеркивает, что Су-75 Checkmate оснащен двигателем "второго этапа" (Изделие 30) и может похвастаться современной стеклянной кабиной, планировка которой схожа с той, что у истребителя Су-57.
В качестве еще одного преимущества специалист выделяет грузоподъемность самолета в более чем семь тонн и способность переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса "воздух — земля" из семейства "Гром", большое количество управляемых и неуправляемых бомб и много другое.
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Отмечается, что при минимальной стоимости в 25-30 миллионов долларов Су-75 Checkmate составит конкуренцию шведскому многоцелевому истребителю Saab JAS-39 Gripen и французскому Dassault Rafale.
Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСШАФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)RafaleСу-57
 
 
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