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В Джорджии обрушился дом, есть пострадавшие

В Джорджии обрушился дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2021

В Джорджии обрушился дом, есть пострадавшие

Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает местный... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T23:27

2021-09-12T23:27

2021-09-12T23:27

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на полицию.Полицейских вызвали на место происшествия днем по местному времени, по прибытии они зафиксировали сильный запах газа. Вскоре после этого правоохранители начали эвакуацию жителей дома. Известно, что в здании произошел взрыв, он был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.По словам полиции, неизвестно, находится ли кто-то из жильцов под завалами, но несколько человек получили в результате взрыва ожоги, их отправили в больницу. Пострадали по меньшей мере двое и еще столько же, предположительно, пропали без вести.По словам службы экстренной помощи, при взрыве "исчезла половина здания". Служащий полиции города Данвуди заявил каналу, что взрывом "довольно сильно разнесло здание на части".Полиция города сообщила в своем Twitter, что находится на месте происшествия вместе с пожарными."Если вы живете в жилом комплексе и вас не затронул взрыв, пожалуйста, оставайтесь дома. Входы и выходы закрыты, пока работает пожарная бригада", - заявили правоохранители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джорджия