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Главарь "Аль-Каиды"* появился на видео в годовщину терактов 11 сентября
Главарь "Аль-Каиды"* появился на видео в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 12.09.2021
Главарь "Аль-Каиды"* появился на видео в годовщину терактов 11 сентября
Главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США, сообщает американская... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T20:36
2021-09-12T20:36
в мире
сша
пенсильвания
теракты 11 сентября (2001)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США, сообщает американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.Как утверждает компания, 11 сентября появилось видеообращение аз-Завахири, в котором тот "восхваляет" военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года, и заявляет, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован".Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html
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в мире, сша, пенсильвания, теракты 11 сентября (2001)
20:36 12.09.2021
 
Главарь "Аль-Каиды"* появился на видео в годовщину терактов 11 сентября

Главарь "Аль-Каиды"* появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября

© REUTERS / Peter MorganПожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Пожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Peter Morgan
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США, сообщает американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Как утверждает компания, 11 сентября появилось видеообращение аз-Завахири, в котором тот "восхваляет" военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года, и заявляет, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован".
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 12:45Захват власти в Афганистане талибами
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШАПенсильванияТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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