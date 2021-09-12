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В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2"
В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.09.2021
В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2"
США и Германия предпримут меры против газопровода "Северный поток — 2" в случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T09:12
2021-09-12T20:15
в мире
сша
германия
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США и Германия предпримут меры против газопровода "Северный поток — 2" в случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер. Его слова приводит издание "Главред Украина".Волкер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.Он также добавил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.Таким образом, если Москва начнет использовать газ как оружие, ей грозят серьезные последствия, заявил дипломат."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию, мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Кроме того, Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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в мире, сша, германия, северный поток — 2, россия
09:12 12.09.2021 (обновлено: 20:15 12.09.2021)
 
В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2"

Дипломат Волкер: давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США и Германия предпримут меры против газопровода "Северный поток — 2" в случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер. Его слова приводит издание "Главред Украина".
Волкер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.
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Он также добавил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

"Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", — утверждает Волкер.

Таким образом, если Москва начнет использовать газ как оружие, ей грозят серьезные последствия, заявил дипломат.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию, мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Кроме того, Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСШАГерманияСеверный поток — 2Россия
 
 
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