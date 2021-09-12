https://ria.ru/20210912/sochi-1749732580.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 12.09.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T11:46
2021-09-12T11:46
2021-09-12T16:45
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": 12 сентября 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", — сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет плюс 24 градуса.
https://ria.ru/20210910/smerch-1749607650.html
краснодарский край
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:46 12.09.2021 (обновлено: 16:45 12.09.2021)
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей над Черным морем