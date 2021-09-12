https://ria.ru/20210912/sochi-1749732580.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей - РИА Новости, 12.09.2021

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:46

2021-09-12T11:46

2021-09-12T16:45

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 12 сен — РИА Новости. В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": 12 сентября 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", — сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.Сейчас на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет плюс 24 градуса.

https://ria.ru/20210910/smerch-1749607650.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)