https://ria.ru/20210912/samolet-1749787860.html
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета - РИА Новости, 12.09.2021
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета
Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:06
2021-09-12T23:06
2021-09-12T23:40
происшествия
иркутская область
иркутск
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от Казачинского. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров.Как сообщает МЧС РФ, все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи."Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте происшествия задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html
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происшествия, иркутская область, иркутск, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
23:06 12.09.2021 (обновлено: 23:40 12.09.2021)
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ.
Самолет L-410
, летевший по маршруту Иркутск
– поселок Казачинское (иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от Казачинского. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров.
Как сообщает МЧС РФ, все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
"Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.