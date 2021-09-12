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В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета - РИА Новости, 12.09.2021
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета
Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:06
2021-09-12T23:40
происшествия
иркутская область
иркутск
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ.Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от Казачинского. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров.Как сообщает МЧС РФ, все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи."Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте происшествия задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.
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происшествия, иркутская область, иркутск, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
23:06 12.09.2021 (обновлено: 23:40 12.09.2021)
 
В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из самолета

В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
© МЧС РФ
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, четыре человека погибли, 12 пострадали, сообщает МЧС РФ.
Самолет L-410, летевший по маршруту Иркутск – поселок Казачинское (иркутская область), 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от Казачинского. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров.
Кадры с места жесткой посадки L-410 в тайге
Вчера, 22:35
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
Как сообщает МЧС РФ, все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
"Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.
 
ПроисшествияИркутская областьИркутскL-410Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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