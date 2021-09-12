https://ria.ru/20210912/samolet-1749787510.html

Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь

Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь - РИА Новости, 12.09.2021

Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь

Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области будет оказана помощь, решение о ее размере будет... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T23:03

2021-09-12T23:03

2021-09-12T23:40

происшествия

иркутская область

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области будет оказана помощь, решение о ее размере будет принято в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. Четыре человека – два члена экипажа и два пассажира погибли, 12 человек пострадали. На месте аварийной посадки проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлечено порядка 50 человек и 10 единиц техники. Несовершеннолетних на борту нет."Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Решение о размере выплат будет принято в понедельник", - сказал собеседник агентства.Министр здравоохранения региона и три бригады медиков готовятся вылететь бортом санавиации к месту аварийной посадки.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

россия

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происшествия, иркутская область, l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области