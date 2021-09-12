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https://ria.ru/20210912/samolet-1749787510.html
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь - РИА Новости, 12.09.2021
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь
Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области будет оказана помощь, решение о ее размере будет... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:03
2021-09-12T23:40
происшествия
иркутская область
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области будет оказана помощь, решение о ее размере будет принято в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. Четыре человека – два члена экипажа и два пассажира погибли, 12 человек пострадали. На месте аварийной посадки проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлечено порядка 50 человек и 10 единиц техники. Несовершеннолетних на борту нет."Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Решение о размере выплат будет принято в понедельник", - сказал собеседник агентства.Министр здравоохранения региона и три бригады медиков готовятся вылететь бортом санавиации к месту аварийной посадки.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.
https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html
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происшествия, иркутская область, l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
23:03 12.09.2021 (обновлено: 23:40 12.09.2021)
 
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь

Семьям погибших и пострадавшим при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
© МЧС РФ
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ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области будет оказана помощь, решение о ее размере будет принято в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров. Четыре человека – два члена экипажа и два пассажира погибли, 12 человек пострадали. На месте аварийной посадки проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлечено порядка 50 человек и 10 единиц техники. Несовершеннолетних на борту нет.
Кадры с места жесткой посадки L-410 в тайге
Вчера, 22:35
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
"Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Решение о размере выплат будет принято в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Министр здравоохранения региона и три бригады медиков готовятся вылететь бортом санавиации к месту аварийной посадки.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.
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ПроисшествияИркутская областьL-410РоссияЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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