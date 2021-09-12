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https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском - РИА Новости, 12.09.2021
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
МЧС опубликовало видео с места ЧП в Иркутской области, где совершил жесткую посадку самолет L-410. На кадрах видно, как спасатели работают около обломков... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T22:35
2021-09-12T22:39
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ЧП в Иркутской области, где совершил жесткую посадку самолет L-410. На кадрах видно, как спасатели работают около обломков воздушного судна.На борту, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и два члена экипажа.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, на данный момент известно о четырех погибших, еще пятеро получили травмы. Сейчас спасатели добрались до места аварии, на месте работают около 50 человек, а также десять единиц техники.Инцидент с жесткой посадкой пассажирского самолета L-410 произошел сегодня вечером. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Сила", летело из Иркутска в поселок Казачинское.Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html
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Кадры с места жесткой посадки L-410 в тайге
Видео с места жесткой посадки L-410. Три человека погибли. Всего на борту было 16 человек.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
22:35 12.09.2021 (обновлено: 22:39 12.09.2021)
 
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском

Опубликовано видео с места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 под Иркутском

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ЧП в Иркутской области, где совершил жесткую посадку самолет L-410. На кадрах видно, как спасатели работают около обломков воздушного судна.
На борту, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и два члена экипажа.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, на данный момент известно о четырех погибших, еще пятеро получили травмы. Сейчас спасатели добрались до места аварии, на месте работают около 50 человек, а также десять единиц техники.
Инцидент с жесткой посадкой пассажирского самолета L-410 произошел сегодня вечером. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Сила", летело из Иркутска в поселок Казачинское.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)L-410Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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