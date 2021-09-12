https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском - РИА Новости, 12.09.2021

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском

МЧС опубликовало видео с места ЧП в Иркутской области, где совершил жесткую посадку самолет L-410. На кадрах видно, как спасатели работают около обломков... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T22:35

2021-09-12T22:35

2021-09-12T22:39

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ЧП в Иркутской области, где совершил жесткую посадку самолет L-410. На кадрах видно, как спасатели работают около обломков воздушного судна.На борту, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и два члена экипажа.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, на данный момент известно о четырех погибших, еще пятеро получили травмы. Сейчас спасатели добрались до места аварии, на месте работают около 50 человек, а также десять единиц техники.Инцидент с жесткой посадкой пассажирского самолета L-410 произошел сегодня вечером. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Сила", летело из Иркутска в поселок Казачинское.Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

иркутская область

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Кадры с места жесткой посадки L-410 в тайге Видео с места жесткой посадки L-410. Три человека погибли. Всего на борту было 16 человек. 2021-09-12T22:35 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области