https://ria.ru/20210912/samolet-1749778852.html

При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека

При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2021

При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T21:06

2021-09-12T21:06

2021-09-12T23:56

происшествия

иркутская область

жесткая посадка l-410 в иркутской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749789113_0:0:1030:579_1920x0_80_0_0_5dcbb00f095fa13baf088bce8c7a6809.jpg

ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он уточнил, что местная больница готова к приему пострадавших.По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Собеседник агентства добавил, что помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, жесткая посадка l-410 в иркутской области