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При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека
При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2021
При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T21:06
2021-09-12T23:56
происшествия
иркутская область
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он уточнил, что местная больница готова к приему пострадавших.По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Собеседник агентства добавил, что помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ria.ru/20210912/passazhirka-1749774809.html
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происшествия, иркутская область, жесткая посадка l-410 в иркутской области
21:06 12.09.2021 (обновлено: 23:56 12.09.2021)
 
При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека

При жесткой посадке самолета в Иркутской области погибли четыре человека

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской облатси
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской облатси
© МЧС РФ
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ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что местная больница готова к приему пострадавших.
По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Собеседник агентства добавил, что помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.
Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
СК открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге
 
ПроисшествияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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