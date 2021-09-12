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Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели
Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели - РИА Новости, 12.09.2021
Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели
Координаты совершившего жесткую посадку в Иркутской области самолета L-410 установлены, туда добираются спасатели, сообщил глава региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T20:22
2021-09-12T20:22
2021-09-12T20:28
происшествия
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
иркутская область
игорь кобзев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Координаты совершившего жесткую посадку в Иркутской области самолета L-410 установлены, туда добираются спасатели, сообщил глава региона Игорь Кобзев."Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, по биллингу нашли координаты. Сейчас до места падения добираются спасатели. Но осложняется это туманом", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, самолет находится в четырех километрах юго-западнее от населенного пункта Казачинское."По предварительным данным, на борту находятся 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров", - сказал Кобзев.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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происшествия, l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области, иркутская область, игорь кобзев
20:22 12.09.2021 (обновлено: 20:28 12.09.2021)
Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели
Губернатор Кобзев: обнаружили точное место падения L-410, туда добираются спасатели