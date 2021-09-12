https://ria.ru/20210912/samolet-1749773991.html

Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели

Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели - РИА Новости, 12.09.2021

Точное место падения L-410 обнаружили, туда добираются спасатели

Координаты совершившего жесткую посадку в Иркутской области самолета L-410 установлены, туда добираются спасатели, сообщил глава региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T20:22

2021-09-12T20:22

2021-09-12T20:28

происшествия

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

иркутская область

игорь кобзев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Координаты совершившего жесткую посадку в Иркутской области самолета L-410 установлены, туда добираются спасатели, сообщил глава региона Игорь Кобзев."Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, по биллингу нашли координаты. Сейчас до места падения добираются спасатели. Но осложняется это туманом", - сказал Кобзев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, самолет находится в четырех километрах юго-западнее от населенного пункта Казачинское."По предварительным данным, на борту находятся 16 человек: два члена экипажа и 14 пассажиров", - сказал Кобзев.

https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html

россия

иркутская область

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происшествия, l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области, иркутская область, игорь кобзев