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Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре
Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре - РИА Новости, 12.09.2021
Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре
Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T17:13
2021-09-12T17:57
общество
южная осетия
самарская область
дмитрий азаров
госдума рф
сергей меняйло
анатолий бибилов
россия
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САМАРА, 12 сен – РИА Новости. Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона."Двенадцатого сентября в День дружбы народов, который в этом году отмечается в Самарской области уже в седьмой раз, в день празднования 435-летия Самары, состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" в Куйбышевском районе столицы региона", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, депутаты Госдумы.Возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. В 2017 году появились первые срубовые дома. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей. Благодаря акции, которую запустили "Дом дружбы народов" совместно с общественной палатой Самарской области каждый житель страны мог внести свой вклад в строительство национального парка и передать вещи, предметы быта для наполнения домов. Экспонаты привозились со всей России.Приветствие в адрес всех участников, организаторов и гостей направил президент РФ Владимир Путин. "Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной организации Союз народов Самарской области, важной и востребованной инициативой. Уверен, "Парк дружбы народов" станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края. Желаю вам всего наилучшего", - зачитал приветствие от Путина Магомедов."Сегодня мы открываем "Парк дружбы народов". Сам парк символизирует братское многовековое проживание на нашей самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий в мире и дружбе, взаимовыручке. И я очень рад, что мы открываем этот парк в День города Самары, что подчеркивает значимость этого события, и, конечно же, в уникальный самарский праздник День дружбы народов Самарской области. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого парка. Наши усилия оценены и замечены на самом высоком уровне", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20210912/samara-1749732967.html
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общество, южная осетия, самарская область, дмитрий азаров, госдума рф, сергей меняйло, анатолий бибилов, россия
17:13 12.09.2021 (обновлено: 17:57 12.09.2021)
 
Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре в честь 435-летия города

© Фото предоставлено правительством Самарской области Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в Самаре
Этнографический комплекс Парк дружбы народов в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 сен – РИА Новости. Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" открылся в Самаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двенадцатого сентября в День дружбы народов, который в этом году отмечается в Самарской области уже в седьмой раз, в день празднования 435-летия Самары, состоялось торжественное открытие этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" в Куйбышевском районе столицы региона", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, в церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, депутаты Госдумы.
Возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. В 2017 году появились первые срубовые дома. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей. Благодаря акции, которую запустили "Дом дружбы народов" совместно с общественной палатой Самарской области каждый житель страны мог внести свой вклад в строительство национального парка и передать вещи, предметы быта для наполнения домов. Экспонаты привозились со всей России.
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Приветствие в адрес всех участников, организаторов и гостей направил президент РФ Владимир Путин. "Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной организации Союз народов Самарской области, важной и востребованной инициативой. Уверен, "Парк дружбы народов" станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края. Желаю вам всего наилучшего", - зачитал приветствие от Путина Магомедов.
"Сегодня мы открываем "Парк дружбы народов". Сам парк символизирует братское многовековое проживание на нашей самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий в мире и дружбе, взаимовыручке. И я очень рад, что мы открываем этот парк в День города Самары, что подчеркивает значимость этого события, и, конечно же, в уникальный самарский праздник День дружбы народов Самарской области. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого парка. Наши усилия оценены и замечены на самом высоком уровне", - цитирует Азарова пресс-служба.
 
ОбществоЮжная ОсетияСамарская областьДмитрий АзаровГосдума РФСергей МеняйлоАнатолий БибиловРоссия
 
 
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