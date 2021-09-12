https://ria.ru/20210912/s400-1749740077.html
Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400
Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400 - РИА Новости, 12.09.2021
Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведёт переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T13:24
2021-09-12T13:24
2021-09-12T14:59
безопасность
белоруссия
с-400 «триумф»
россия
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведёт переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400."Мы ведём переговоры и планируем поставки С-400", - сказал Лукашенко журналистам."Я Путину напомнил ещё раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга "подогревать". А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сообщил Лукашенко.Он уточнил, что на переговорах с президентом России в Москве вопросам обороны и безопасности было уделено много внимания – около 3-3,5 часов. По словам главы республики, Путин дал поручение министру обороны проработать с белорусской стороной поставки ей комплексов С-400.По словам президента, Белоруссия не нацеливает вои ракеты на сопредельные государства, белорусские самолеты "не определяют цели для нанесения удара на их территории". "Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - добавил он.
https://ria.ru/20210912/vooruzheniya-1749740955.html
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безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», россия
13:24 12.09.2021 (обновлено: 14:59 12.09.2021)
Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400
Лукашенко: Белоруссия ведет переговоры с Россией по поставкам комплексов С-400
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что республика ведёт переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400
.
"Мы ведём переговоры и планируем поставки С-400", - сказал Лукашенко журналистам.
"Я Путину напомнил ещё раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга "подогревать". А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сообщил Лукашенко.
Он уточнил, что на переговорах с президентом России в Москве вопросам обороны и безопасности было уделено много внимания – около 3-3,5 часов. По словам главы республики, Путин дал поручение министру обороны проработать с белорусской стороной поставки ей комплексов С-400.
"Вы видите, как они (Запад – ред.) себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы всех утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения", - заявил Лукашенко.
По словам президента, Белоруссия
не нацеливает вои ракеты на сопредельные государства, белорусские самолеты "не определяют цели для нанесения удара на их территории". "Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - добавил он.