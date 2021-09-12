https://ria.ru/20210912/s400-1749740077.html

Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400

Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400 - РИА Новости, 12.09.2021

Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставкам С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведёт переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T13:24

2021-09-12T13:24

2021-09-12T14:59

безопасность

белоруссия

с-400 «триумф»

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598800_0:72:2689:1584_1920x0_80_0_0_271bd1e721d22aa15bbcae0928c2eb87.jpg

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведёт переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400."Мы ведём переговоры и планируем поставки С-400", - сказал Лукашенко журналистам."Я Путину напомнил ещё раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга "подогревать". А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сообщил Лукашенко.Он уточнил, что на переговорах с президентом России в Москве вопросам обороны и безопасности было уделено много внимания – около 3-3,5 часов. По словам главы республики, Путин дал поручение министру обороны проработать с белорусской стороной поставки ей комплексов С-400.По словам президента, Белоруссия не нацеливает вои ракеты на сопредельные государства, белорусские самолеты "не определяют цели для нанесения удара на их территории". "Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - добавил он.

https://ria.ru/20210912/vooruzheniya-1749740955.html

https://ria.ru/20181005/1529791664.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», россия