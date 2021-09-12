https://ria.ru/20210912/remont-1749730065.html

Специалисты посоветовали, как сэкономить на ремонте

Специалисты посоветовали, как сэкономить на ремонте - РИА Новости, 12.09.2021

Специалисты посоветовали, как сэкономить на ремонте

Россиянам, чтобы бюджетно и без больших усилий обновить квартиру или дом, сначала стоит определиться с концепцией - отличным вариантом для кошелька будет... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T11:12

2021-09-12T11:12

2021-09-12T11:12

общество

жилье

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянам, чтобы бюджетно и без больших усилий обновить квартиру или дом, сначала стоит определиться с концепцией - отличным вариантом для кошелька будет минимализм, а затем необходимо тщательно исследовать рынок для сравнения цен и поиска скидок, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберУслуги"."Перед тем, как начать делать ремонт, представьте, как вы видите ваше жилье после ремонта. Найдите вдохновение и референсы, которые помогут в дальнейшем более конкретно сформулировать идею ремонта. Изучайте интерьерные журналы, паблики, телеграм-каналы, сохраняйте понравившиеся идеи", - пишут эксперты. Хорошим вариантом сэкономить будет минималистичный дизайн, так как простые формы и цвета проще сочетать между собой, а вещи в этом стиле можно найти за небольшие деньги.После того, как идеи для ремонта выбраны, необходимо проанализировать строительный рынок и составить смету расходов. Это поможет решить, где выгоднее и удобнее сделать закупку, и отследить скидки на нужные товары.Обновлять мебель необходимо с умом, поскольку иногда достаточно поменять обивку на стульях или фурнитуру шкафа, считают специалисты. В магазинах стоит обращать внимание на выставочные образцы, обычно их продают с хорошими скидками, даже если мебель находится в идеальном состоянии. Также стоит поискать мебель и на сайтах, где пользователи продают или отдают вещи - иногда там можно найти подходящее в отличном состоянии.При этом нередко заказать услуги по сборке мебели или установке сантехники у продавца выходит дороже, чем искать специалиста самостоятельно. Поэтому, прежде чем соглашаться на предлагаемый вариант в магазине, стоит изучить маркетплейсы услуг, на которых можно выбрать специалиста, ориентируясь на цену и отзывы предыдущих клиентов.Наконец, чтобы немного обновить интерьер, можно обойтись и вовсе без дорогостоящего и долгого ремонта. Например, если не нравятся обои в спальной комнате, но времени и сил полностью переделывать стены нет, можно их покрасить специальными красками. Можно выбрать и еще более бюджетный вариант оживления интерьера: достаточно поменять шторы и люстру, повесить новые картины, поставить комнатные растения, убрать лишние вещи с полок.

https://realty.ria.ru/20210831/balkony-1747971203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье